ЕСПЧ принял жалобу Павленского по делу о поджоге здания ФСБ

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу акциониста Петра Павленского по делу о поджоге здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.

По словам адвоката правозащитной группы "Агора" Ирины Хруновой, представляющей интересы Павленского в страсбургском суде, ЕСПЧ интересуют вопросы обоснованности длительного содержания акциониста под стражей, его преследование с точки зрения права на свободу самовыражения, а также законности самого уголовного дела.