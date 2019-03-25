ЕСПЧ принял жалобу Павленского по делу о поджоге здания ФСБ

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу акциониста Петра Павленского по делу о поджоге здания ФСБ на Лубянской площади в Москве.
По словам адвоката правозащитной группы "Агора" Ирины Хруновой, представляющей интересы Павленского в страсбургском суде, ЕСПЧ интересуют вопросы обоснованности длительного содержания акциониста под стражей, его преследование с точки зрения права на свободу самовыражения, а также законности самого уголовного дела.
- В ноябре 2015 года Павленский поджёг входную дверь в здание ФСБ и был арестован. Спустя полгода Мещанский суд Москвы признал его виновным в повреждении объекта культурного наследия и приговорил к штрафам на общую сумму в 981 тысячу рублей.
- В декабре 2016 года Павленский вместе со своей сожительницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми покинул Россию и переехал во Францию. Это произошло после того, как против него и Шалыгиной было заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании - заявление в полицию подала актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина. Павленский вину не признал, назвав это дело "политическим доносом". В связи с преследованием он попросил во Франции политическое убежище и получил его.
- В октябре 2017 года Павленский поджёг фасад здания Банка Франции в Париже и был арестован местными властями. Акциониста обвинили в умышленном поджоге. В тюрьме Павленский несколько раз объявлял голодовку и заявлял о пытках и издевательствах. В сентябре прошлого года его отпустили из-под стражи под обязательство отмечаться в полиции.
- В январе этого года суд в Париже приговорил Павленского к трём годам тюрьмы, в том числе к двум годам условно, но поскольку большую часть срока он провёл в предварительном заключении, суд не стал принимать решения о новом помещении Павленского под стражу. В своей речи на суде акционист назвал местонахождение здания Банка Франции на месте тюрьмы Бастилия "прецедентом чудовищного глумления над политической историей".
- Оксана Шалыгина, признанная виновной в соучастии в преступлении, получила два года тюрьмы, в том числе 16 месяцев условно. Она также не будет отбывать тюремное заключение.