Большой Путин выдавливает из россиян маленького Сталина

Ведущий телеканала Россия-1 Дмитрий Киселев полагает, что вся репрессивная политика страны, она не от Путина, она от самих россиян, которые "не могут выдавить из себя маленького Сталина". Новые пропагандистские установки комментируют аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников и журналист Сергей Грызунов. Ведущая Елена Рыковцева.

Эфир в 19.05