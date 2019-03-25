Росмолодёжь получила право блокировать вредные для детей сайты

Федеральное агентство по делам молодёжи получило право принимать решения о блокировке сайтов. Постановление правительства, вносящее поправки в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов, опубликовано на портале правовой информации.

Росмолодёжь будет выявлять материалы в интернете, "направленные на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия".

Вовлечение детей и подростков в подобные действия было добавлено в список оснований для досудебной блокировки сайтов по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Соответствующий закон был подписан президентом Путиным в декабре 2018 года.

В свою очередь, МВД России получило право принимать решения о блокировке сайтов, если на них размещена информация об изготовлении и использовании наркотиков. Ещё несколько ведомств также наделены правом блокировок: Федеральная налоговая служба – в отношении информации об азартных играх, Росалкогольрегулирование будет выявлять материалы о незаконной розничной продаже алкогольной продукции, а Роскомнадзор – детскую порнографию и информацию о способах самоубийства.

Ранее стало известно, что правительство увеличило объём грантов для Росмолодёжи более чем в семь раз: с 379 миллионов рублей в 2018 году до 2,7 миллиарда в этом. Средства, в частности, пойдут на патриотическое воспитание подростков, формирование у них традиционных семейных ценностей и популяризацию здорового образа жизни.

Кроме того, два месяца назад правительство объявило, что выделит почти полмиллиарда рублей связанному с Росмолодёжью Центру изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Эти деньги будут потрачены на поиск в интернете "новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур". Сообщалось, что Центр мониторинга возглавит бывший помощник главы Росмолодёжи Денис Заварзин.