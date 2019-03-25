Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные сообщили, что начали ракетный обстрел объектов на территории сектора Газа, принадлежащих военизированной группировке ХАМАС.

Очевидцы сообщают о взрывах на палестинской территории, произошедших незадолго до этого объявления.

По данным армии обороны Израиля, ХАМАС в ответ на обстрел выпустила ракеты по израильским гражданским объектам недалеко от сектора Газа.

Утром в понедельник по меньшей мере семь человек пострадали в населенном пункте Мишмерет в центральной части Израиля при ракетном обстреле из сектора Газа.

Ракета попала в жилой дом в Мишмерете, к северу от Тель-Авива, сообщили израильские власти. Семь человек получили ранения, среди них трое детей. Это селение расположено в восьмидесяти километрах от сектора Газа.

На кадрах, расространённых властями, видно, что ракета пробила крышу одноэтажного дома. Взрывом частично разрушены стены, выбиты окна и двери, повреждены машины, находившиеся вблизи дома.

Это первый подобный случай с 2014 года, когда израильская армия проводила в Газе операцию "Нерушимая скала" после обнаружения разветвленной сети подземных туннелей, ведущих на территорию Израиля.