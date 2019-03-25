Минобороны России признало гибель троих военных в Сирии

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля "после нападения террористов", сообщили во вторник в минобороны. Их тела доставлены в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении троих военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была ликвидирована - заявили в минобороны.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. Весной следующего года Владимир Путин распорядился вывести основную часть российских войск после "успешного выполнения задач", а в конце 2017 года издал приказ о выводе войск из Сирии. По официальным данным, сейчас там базируется постоянная группировка с гарнизонами в Хмеймиме и Тартусе.

Кто именно напал на российских военных, из сообщения министерства не вполне ясно. "Террористами" в военном ведомстве называют как боевиков запрещённой в России группировки "ИГ", так и членов ряда других группировок.

В Сирии в канун 23 февраля пропал без вести майор российских вооружённых сил Сухроб Каримов. Машина, на которой он ехал вместе с несколькими офицерами, попала в засаду в провинции Дейр-эз-Зор. В российском Министерстве обороны оповестили о случившемся родственников майора, но официально не сообщили о пропаже Каримова. Собеседник издания рассказал, что последний раз военнослужащий звонил родственникам 22 февраля. Через несколько дней с ними связалось российское военное ведомство. Там рассказали, что УАЗ на котором Каримов ехал вместе с двумя полковниками, попал в засаду, и что родным нужно сдать анализы ДНК, так как из Сирии привезли останки нескольких погибших. Позднее семье сообщили, что анализы не совпали. С тех пор данных о майоре Каримове нет.