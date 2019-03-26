Остановить Воробьёва! Зоя Светова - об алчном государстве

"Здравствуйте, друзья! Я житель Тверского поселения Быково Раменского муниципального района Московской области. В нашем поселении постоянно проживают 11 тысяч человек, 4 тысячи человек приезжают летом на дачи. Наш поселок находится в опасности. Есть вероятность , что нас хотят уничтожить, иными словами, упразднить. Для нас это будет большой удар, как в историческом плане, так и в плане нашей жизни и быта. Мы не хотим вступления в округ, и мы не хотим уничтожения местного самоуправления. СМИ об этом особо не говорят. Помогите распространить это видео. Помогите защитить наш дом", - такое обращение, а по сути крик отчаяния появилось на YouTube 25 марта. И пока собрало лишь несколько сот просмотров.

12 ноября 2018 года глава Раменского муниципального района Андрей Кулаков выступил с инициативой о вхождении 21 муниципального поселения в городской округ Раменское. Вдоль Казанской железной дороге существовали так называемые муниципальные поселения со своими депутатами, своим бюджетом, своим укладом, своим местным самоуправлением, а их решили присоединить к городу Раменское и сделать частью этого города. Своеобразную "раменскую аннексию" придумал не Кулаков, это часть так называемой реформы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, которая уже некоторое время идет вовсю, а осенью прошлого года докатилась и до дачных поселков Казанской железной дороги.

Да, до тех самых дач, прославленных в русской и советской литературе, в замечательной программе "Дачники", некогда шедшей на "старом" телеканале НТВ. До тех самых дач, которые стали жизнью миллионов людей. Очевидно, что никакой пользы жителям и дачникам эта реформа не несет, она экономически выгодно лишь властям Раменского района и губернатору Воробьеву. Никто из представиителей власти не смог объяснить жителям поселений, какой для них толк от объединения. Зато жители прекрасно поняли, какой профит получат власти Московской области: повышение земельных и имущественных налогов, возможность строительства на свободных землях. А главное: возможность забирать у частников за копейки земли для строительства многоквартирных домов.

"Разве такое возможно?" - спросите вы, ведь в России частную собственность на землю еще не отменили! Отменили! Это сделано законом, недавно принятым Государственной думой. В соответствии с этим законом, власть может изымать частные участки для "своих нужд". В декабре 2018 года во всех муниципальных поселениях Раменского района прошли публичные слушания, на которых обсуждалась эта инициатива об объединении. Я была на таких слушаниях в поселке Кратово, где у меня фамильная дача, доставшаяся от дедушки, декана исторического факультета МГУ. Мой дед был расстрелян в 1937 году, дачу забрали, но после реабилитации деда вернули - правда, на другом участке, но в том же поселке.

На этой даче в моей жизни произошло много всего разного: в августе 1982 года оттуда после обыска увезли в Лефортовскую тюрьму мою маму Зою Крахмальникову, туда же мама вернулась жить после возвращения из ссылки. На этой даче выросли мои дети и растут мои внуки. Я не хочу отдавать эту дачу государству, потому что мой совсем небольшой участок понадобится власти для "своих нужд". 26 декабря 2018 года на публичных слушаниях в Кратове жители проголосовали против объединения с городом Раменское. Было сказано много правильных слов (также, как на аналогичных собраниях в других муниципальных поселениях). Решение должны были принимать местные кратовские депутаты, они были обязаны учитывать мнение жителей. Депутаты собрались в кабинете главы Раменского района Кулакова, того самого, который предложил всех дачников загнать в городской округ Раменское. Собрание кратовских депутатов проходило в присутствии местного прокурора, и в результате только один из них проголосовал против вхождения в Раменское.

Если не остановить реформу губернатора Воробьева, то отъем частной собственности станет реальностью

В поселке Удельное во время голосования местных депутатов присутствовала полиция. 2 февраля 2019 года в Кратове прошел митинг. Против реформы губернатора Воробьева митинговали около полутора тысячи человек. Много это или мало? Для поселяя Кратово - достаточно, но, конечно, очень мало в масштабах всего Подмосковья. Речь идет об отъеме частной собственности, о самоуправстве местной власти, о полном игнорировании интересов гражданского общества. Но граждане-то не понимают, что происходит. Им, привыкшим к частной собственности, кажется невероятным, что власть отнимет дома. Они знают, что это происходило, например, в Сочи. Они слышали, читали. Но ведь, это было далеко. И не с ними.

Как с этим бороться? Подавать иски в суд на нарушения закона? Писать коллективные жалобы и обращения в администрацию президента России, указывая, что идёт разрушение местного самоуправления, одного из последних завоеваний демократии? Писали жалобы, писали в администрацию президента. Выходить на митинги? Вот один раз вышли. Надо выходить еще.

В поселке Быково публичные слушания прошли 2 марта 2019 года. Жители единогласно выступили против объединения с Раменским. Более того, местные депутаты также единогласно проголосовали против вхождения в городской округ Раменское. Кажется, это единственный случай такого единодушия среди местных депутатов по всей Казанской железной дороге. По закону, если хотя бы в одном поселке депутаты голосуют против вхождения в городской округ, то городской округ не может состояться.

Но победы не будет. На кону миллионы и миллиарды рублей, которые власти Московской области мечтают получить в результате объединения всех поселков в городской округ. В страхе упустить огромные барыши власти придумывают различные юридические механизмы, чтобы подавить сопротивление гражданского общества. Вот один из таких механизмов: расформировать мятежные муниципальные поселения; так было сделано с Барвихой, Богородским, Электроуглями. Депутаты этих муниципальных поселений также, как в Быкове, проголосовали против вхождения в городские округа.

"Они возомнили себя нашими хозяева. Они не потерпят, что рабы будут сопротивляться. Завтра это может коснуться любого из нас. Нам важно стать гражданским обществом. Мы не хотим быть рабами. Мы, жители Быкова говорим о беззаконии, которое творится в Быкове. Если нас расформируют, это коснется каждого", - предупреждает в видеоролике житель мятежного поселения. Это уже коснулось многих. Пока ещё не пришло время физически защищать свою землю, но это уже близко-близко. Правда, мы уже привыкли к тому, что нас лишили многих свобод: свободы выборов, свободы собраний, лишают свободы слова, последовательно вводя цензуру, принимая запретительные законы. Но до последнего времени у нас оставалась частная собственность и свобода передвижения. Но если не остановить реформу губернатора Воробьева, то отъем частной собственности станет реальностью.

Это будет происходить постепенно: то в одном поселении, то в другом. Конечно, частный человек будет сопротивляться, защищать свой дом и свою землю. Но один он не сможет победить, против него вся махина государства. Подумайте об этом, когда будете ехать на свою дачу в Подмосковье. Если у вас нет дачи, она обязательно есть у ваших друзей или знакомых. Мы все закрывали глаза и уши, когда в автозаки бросали оппозиционеров, когда судьи выносили обвинительные приговоры невиновным, считая, что за нами, добропорядочными и законопослушными, возделывающими свои огороды и подстригающими травку на своих лужайках, не придут. Мы ошиблись. Вот уже заводят уголовные дела не на оппозиционеров, а на активных граждан, которые возмущаются строительством мусорного полигона вблизи своего дома, а мы все думаем, что нас это не коснется.

Какой выход? Во-первых, надо об этом знать. Нельзя закрывать глаза и уши, считая, что это тебя не коснется. Во-вторых, надо распространять информацию по тем каналам, которые у нас еще не отняли, пока нам не устроили "суверенный интернет". Граждане, которые не боятся записывать видеоролики и обличать власти, способны хотя бы на какое-то время затормозить алчную машину подмосковных чиновников. А потом, глядишь, они проворуются или сделают что-то не так, и в Кремле, как это часто случается, решат "поменять колоду".

Кого-то снимут, кого-то посадят. И вдруг реформа Воробьева не состоится…

Зоя Светова – журналист

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