Ракетами по рейтингу. Ксения Кириллова – о процентах поддержки

Всероссийский центр изучения общественного мнения отрапортовал, что рейтинг одобрения работы Владимира Путина по состоянию на 17 марта показал максимум с начала 2019 года, превысив значение в 65%. На самом деле подобные цифры выглядят несколько странно, учитывая, что, согласно данным того же ВЦИОМ на конец января, рейтинг доверия российскому президенту достиг самого низкого уровня за последние 13 лет – всего 33%. Согласно последним, мартовским данным, в рейтинге доверия показатель президента составил 33,4% по среднему значению за неделю с 11 по 17 марта.

Остается только гадать, как рейтинг доверия Путину в 33% сочетается с 65% одобряющих его политику. Помимо логичного предположения о неточности статистики (как это, вероятнее всего, было с 84% четыре года назад), можно попробовать разобраться в мировоззрении тех, кто одобряет политику президента. Важно понять, что часть населения, поддерживающая политику Кремля, – сколько бы процентов она ни составляла – достаточно неоднородна. На мой взгляд, в ней условно можно выделить две большие группы: "типичные обыватели" и "активные потребители пропаганды". К первой категории относятся люди, которые всей душой вопреки очевидности пытаются поверить в иллюзию спокойной жизни. Их нежелание знать правду связано, в первую очередь, со страхом потери иллюзий. Они всей душой хотят верить, что трагические события пройдут мимо них, не имеют к ним отношения и никогда их не коснутся, а потому убеждают себя, что Россия вынуждена конфликтовать с окружающим миром по независящим от неё причинам. Они склонны верить Путину не потому, что они одобряют агрессию и вмешательство в дела других стран, а потому, что недоверие ему и разрушение образа "президента-защитника" вселяет в сердце тревогу и разрушает миф о вечных мире и стабильности.

Вторая категория, напротив, объединяет людей, которые искренне, увлеченно воспринимают пропаганду и верят ей "от всей души". Помимо наивности, для этих людей психологически важна иллюзия собственной значимости, которую дает увлечение геополитикой и даруемое пропагандой ощущение приобщенности к значимым процессам. Именно ради этой категории граждан Кремль раздувает милитаристскую истерию, создавая мифы о мнимом "величии", достичь которого якобы мешают многочисленные внешние и внутренние враги. А ведь есть ещё и искренние имперцы, мечтающие восстановить СССР независимо от соображений конъюнктуры, есть активные конформисты, обслуживающие режим из прагматичных соображений. Правда, "имперцы" относительно немногочисленны, а "конъюнктурщики" легко изменят позицию в случае смены власти.

Получается, что "обыватели" и "потребители пропаганды" поддерживают Кремль по разным мотивам: вторым импонирует милитаристская риторика, тогда как первые вынужденно мирятся с ней, боясь, как бы им не стало ещё хуже. При этом пропагандистские СМИ явно делают упор на вторую категорию. Как справедливо отметил Андрей Мальгин, статьи в газетах и телевизионные сюжеты всё в большей степени воспевают превосходство российских вооружений над американскими. Добавлю, что профессиональные "военные вестники" идут ещё дальше, не только убеждая общественность в неизбежности боевого столкновения России с Западом, но и детально расписывая, как эффективнее всего воевать против американских авианосцев. Другие авторы как ни в чем не бывало рассуждают о возможности переоборудования атомных подводных лодок в носители крылатых ракет и хвастаются новой зенитной установкой, ласково названной "Адская молотилка".

В роли идеала, к которому якобы стремится сегодняшняя Россия, пропаганда использует идеализированный образ Советского Союза

Расцвет милитаристской пропаганды неизбежно вызывает отторжение у части населения России, поскольку подрывает иллюзию стабильности. Не случайно некоторые комментаторы отмечают, что большинство россиян устало от нескончаемых потоков виртуальной агрессии и испытывает разочарование политикой властей. С другой стороны, "активные потребители пропаганды" тоже не вполне довольны действиями Кремля: даже самые страшные виртуальные конструкции оказываются блёклыми по сравнению с убогой повседневностью. Именно поэтому одних рассуждений о силе русского оружия для таких людей бывает недостаточно: им нужен идеал, ради которого стоит сражаться и который необходимо защищать от агрессивного Запада.

В роли идеала, к которому якобы стремится сегодняшняя Россия, пропаганда использует идеализированный образ Советского Союза. "Будущий СССР" необходим не менее внешней угрозы, поскольку дает возможность противопоставить иллюзорному злу иллюзорное добро. Однако у советского мифа есть и обратная сторона. Наряду с имперскими комплексами, готовностью к лишениям и одобрением внешней агрессии он прочно связан в сознании россиян с идеей социальной справедливости и неприятием олигархии и коррупции. Следовательно, чем сильнее людям внушается ностальгия по СССР, тем большая часть искусственно погруженного в прошлое населения начинает требовать "подлинного социализма": с гарантированными рабочими местами, низким уровнем преступности, бесплатным образованием и здравоохранением. То есть именно того, что российская власть не в состоянии им предоставить.

Высокий процент поддержки действий Путина можно объяснить, с одной стороны, тем, что россияне просто боятся открыто не одобрять политику властей. С другой стороны, есть вероятность и того, что многие до сих пор считают действия властей в целом правильными с точки зрения заявленной задачи (для одних – попытаться сохранить стабильность, для других – защитить Россию от внешних врагов и сделать страну сильнее). Однако и в той, и в другой группе, похоже, появляется всё больше людей, которые считают: лично Владимир Путин на данный момент с этой задачей не справляется.

Для "миролюбивой" части путинского электората постоянное падение уровня жизни и пенсионная реформа на фоне постоянного роста милитаризма – показатель того, что власть не может эффективно оградить страну от "внешней агрессии" и поддержать желанный мир. А более агрессивным потребителям пропаганды очевидно, что, даже успешно "противопоставляя ненавистному Западу силу", современная Россия предельно далека от советского идеала. И потому, всё еще формально одобряя действия властей, всё больше и больше россиян начинает открыто выражать недоверие власти.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​