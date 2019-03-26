"Мемориал" признал Азата Мифтахова политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в причастности к попытке поджога офиса партии "Единая Россия" в январе 2018 года.

Правозащитники требуют его немедленного освобождения и привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов, причастных к фабрикации уголовных дел в отношении Мифтахова и пыткам задержанного.

В "Мемориале" считают преследование Мифтахова – сторонника анархистских взглядов - "ярким примером использования псевдоюридических процедур для подавления неугодной властям общественной деятельности". Правозащитники отмечают, что политический мотив преследования анархистов очевиден. "Органы государственной власти, в первую очередь ФСБ, культивируют образ анархистов, представляющих общественную опасность, причастных к терроризму и к попыткам дестабилизации общественно-политической сферы. Задержанных анархистов рутинно и практически неприкрыто пытают", - говорится в заявлении "Мемориала".

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве.

Аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрино и кинул внутрь дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, Мифтахову грозит до семи лет лишения свободы.

Сам аспирант вину не признаёт. Он считает, что дело против него сфабриковано правоохранительными органами.

Освободить Мифтахова призвали учёные и правозащитники, которые выступили с открытым обращением к российским властям. Адвокаты требуют расследовать сообщения о пытках.