Утром 26 марта на административной границе между аннексированным Крымом и Украиной российские пограничники задержали активистов "Крымской солидарности" Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.

Спустя несколько часов обоим предъявили обвинение в административном нарушении, связанном с порчей паспортов. По версии пограничников, у Бекирова и Сулейманова была нарушена магнитная лента в паспортах, которые этими же пограничниками были изъяты у них в неповреждённом виде.

При этом никаких протоколов об административном нарушении активистам выдано не было, обоих отпустили. На админгранице они провели более семи часов.