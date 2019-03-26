Утром 26 марта на административной границе между аннексированным Крымом и Украиной российские пограничники задержали активистов "Крымской солидарности" Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.
Спустя несколько часов обоим предъявили обвинение в административном нарушении, связанном с порчей паспортов. По версии пограничников, у Бекирова и Сулейманова была нарушена магнитная лента в паспортах, которые этими же пограничниками были изъяты у них в неповреждённом виде.
При этом никаких протоколов об административном нарушении активистам выдано не было, обоих отпустили. На админгранице они провели более семи часов.
- В "Крымской солидарности" сообщили, что в феврале 2017 года Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов были задержаны возле дома крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева. Его тогда преследовали за пост с символикой запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир" (признана экстремистской). Бекиров и Сулейманов были осуждены и отбывали административный арест за якобы несанкционированный митинг.
- Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключённых по политическим мотивам.
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