Начальник генштаба Алжира призвал признать президента недееспособным

Начальник генерального штаба алжирской армии Ахмед Гаед Салах призвал признать президента страны Абдельазиза Бутефлику недееспособным. Об этом алжирский генерал заявил в эфире государственного телевидения, передает Би-би-си.

В ходе обращения к народу генерал-лейтенант Салах предложил разрешить политический кризис в стране, вспыхнувший после заявления о намерении президента баллотироваться на пятый срок, применив одну из статей алжирской конституции. Согласно этой статье, Конституционный совет может признать главу государства недееспособным, если тот не в состоянии исполнять свои обязанности. В таком случае пост президента становится вакантным, а в стране проводятся досрочные выборы.

По мнению начальника генштаба алжирской армии, предложенное им решение – компромиссное, поскольку основывается на конституции Алжира.

После инсульта в 2013 году президент Алжира Абдельазиз Бутефлика почти не появлялся на публике, в начале года он находился на лечении в Швейцарии. В феврале было объявлено о намерении 82-летнего лидера баллотироваться в апреле на пятый срок. Это решение вызвало масштабные митинги протеста в стране. Протестующие требовали отказа Бутефлики от участия в голосовании. Президент вернулся на родину и согласился не баллотироваться, однако выборы перенесли с апреля на конец 2019 года, а Бутефлика остался в должности президента. Акции протеста продолжились.

Абдельазиз Бутефлика возглавляет страну с 1999 года.