ФСБ задержала бывшего министра Михаила Абызова

Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего министра по вопросам "открытого правительства" Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, официального подтверждения информации об аресте пока нет.

По данным РБК, бывшего министра подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Утверждается, что речь идёт о хищении четырёх миллиардов рублей.

По версии следствия, деньги были похищены у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" и выведены за границу. Этим Абызов и другие обвиняемые "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов", — цитирует позицию следствия агентство РИА "Новости".

Сообщается, что в последнее время Абызов, который покинул правительство после избрания Владимира Путина на новый срок, жил в Италии, однако 25 марта, по словам источника РБК, он был в России.

В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам "Открытого правительства". После президентских выборов эта должность была упразднена и чиновник не вошел в состав нового правительства.

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