Домохозяйка будет управлять Россией?

28-летняя домохозяйка, выдвиженец ЛДПР Анна Щёкина 24 марта победила на выборах мэра Усть-Илимска, набрав 44 % голосов против 37% у единоросса Сергея Зацепина. К выборам не были допущены 6 кандидатов, включая представителя КПРФ. 10% испортили бюллетени.

На прошедшей неделе президент РФ Владимир Путин разом сменил 5 не слишком популярных губернаторов. Отправлена в отставку Марина Ковтун (Мурманская область). Ее сменщик - зам министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. На место главы Оренбургской области, которой 8 лет руководил Юрий Берг, Путин назначил бывшего премьера правительства Свердловской области, бизнесмена Дениса Паслера.В Республику Алтай вместо Александра Бердникова отправлен кремлевский аппаратчик Олег Харахордин. Глава Челябинской области Борис Дубровский заменен, главой уральского региона назначили первого зама министра энергетики Алексея Текслера.

Экзотический вариант достался Калмыкии:Алексея Орлова на посту главы республики сменил бывший член СФ, чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.

Что происходит с региональной элитой? Будет ли федеральная власть жестко фильтровать соперников своих назначенцев так, что гражданепродолжат голосовать за представителей любой партии, кроме «партии власти»?

Реакцию Кремля на кризис "Единой России" обсуждают политолог Александр Кынев и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Фонд сегодня опубликовал исследование, "100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки".

Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир программы «Лицом к событию» 26 марта в 19:05.