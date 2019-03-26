В "Симпсонах" показали пародию на Pussy Riot

В новой серии американского мультсериала "Симпсоны" показали пародию на панк-группу Pussy Riot. Эпизод называется "Барт против Щекотки и Царапки", он был показан в эфире канала Fox, фрагмент опубликован на YouTube-канале Animation on FOX.

В этой серии клоун Красти представляет перезагрузку "Шоу Щекотки и Царапки" только с женскими персонажами. Барт становится изгоем среди своих друзей, поскольку он единственный, кому понравилась программа, остальные его знакомые решили её бойкотировать. В итоге он начинает общаться с шестиклассницами, которые организуют группу Bossy Riot. Как и участницы российской группы Pussy Riot, они носят разноцветные балаклавы, устраивают акции протеста, из-за чего попадают в телевизионные новости.

В "Симпсонах" часто появляются популярные политики и музыканты, некоторые из которых сами озвучивают своих героев. Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов назвал случившееся "мегабомбой и супермечтой".