В "Симпсонах" показали пародию на Pussy Riot

В новой серии американского мультсериала "Симпсоны" показали пародию на панк-группу Pussy Riot. Эпизод называется "Барт против Щекотки и Царапки", он был показан в эфире канала Fox, фрагмент опубликован на YouTube-канале Animation on FOX.
В этой серии клоун Красти представляет перезагрузку "Шоу Щекотки и Царапки" только с женскими персонажами. Барт становится изгоем среди своих друзей, поскольку он единственный, кому понравилась программа, остальные его знакомые решили её бойкотировать. В итоге он начинает общаться с шестиклассницами, которые организуют группу Bossy Riot. Как и участницы российской группы Pussy Riot, они носят разноцветные балаклавы, устраивают акции протеста, из-за чего попадают в телевизионные новости.
В "Симпсонах" часто появляются популярные политики и музыканты, некоторые из которых сами озвучивают своих героев. Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов назвал случившееся "мегабомбой и супермечтой".
- В конце февраля 2012 года пять девушек — участницы панк-группы Pussy Riot устроили в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен" с политическими требованиями. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете, вызвав общественный резонанс. Позднее полиция задержала троих участниц акции — Надежду Толоконникову, Марию Алёхину и Екатерину Самуцевич. В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил каждую из них к двум годам колонии общего режима за хулиганство.
- Сам Верзилов летом 2018 года вместе с тремя участницами Pussy Riot устроил акцию во время финала ЧМ-2018, проходившего в Москве. За это все четверо получили 15 суток ареста.
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