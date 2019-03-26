Суд Татарстана утвердил условные сроки для полицейских за пытки задержанного

Татарстане суд утвердил условные сроки для полицейских за пытки задержанного. Апелляционная жалоба пострадавшего от действий сотрудников МВД Ильдара Шарифулина была отклонена Верховным судом республики. Об этом "Idel.Реалии" сообщил его адвокат Андрей Сучков. По его словам, полицейские не признали свою вину, не раскаялись в содеянном и продолжали утверждать, что их действия в отношении потерпевшего были обоснованными. Сторона защиты намерена подать иск к МВД с требованием моральной компенсации.

Ранее Лениногорский городской суд приговорил сотрудников полиции Альберта Самигуллина к пяти годам условно, а Виталия Мустафина — к четырем годам условно за пытки задержанного в отделении полиции.

Летом 2017 года директор магазина стройматериалов написал заявление в полицию о краже с фасада здания керамической облицовочной плитки. 13 августа по этому делу был задержан 25-летний Ильдар Шарифуллин, который с детства страдает заиканием. В опорном пункте сотрудники МВД били задержанного руками и пластиковой бутылкой с водой, чтобы он сознался в краже. Шарифуллина отпустили, когда он подписал явку с повинной. После инцидента на полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий.