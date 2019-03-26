Ялтинский журналист арестован после обыска по делу об экстремизме

Контролируемый Россией Мировой суд Ялты арестовал российского журналиста Евгения Гайворонского на 12 суток по обвинению в употреблении наркотиков и обязал его пройти медицинское лечение. Основанием послужили результаты медицинской экспертизы, которую провели после обыска в квартире журналиста 6 марта. По словам главного редактора севастопольского издания "Примечания", с которыми сотрудничал Гайворонский, Виктора Ядухи, обыск проводился в рамках расследования экстремистского дела.

Во время обыска была изъята техника журналиста, он сам отправлен на медэкспертизу, никаких обвинений по экстремизму ему предъявлено не было. По словам Ядухи, перед обыском Гайворонский намеревался ехать в Москву на встречу с источником, который должен был рассказать о деле бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, подозреваемого в превышении должностных полномочий, однако полицейские порвали журналисту страницу паспорта с личными данными, и он не смог уехать из Крыма.

После обыска Гайворонский, который прибыл на полуостров после аннексии Россией, заявил, что разочаровался в российских властях и стал публично выражать проукраинскую позицию. В "Примечаниях" был опубликован текст, что редакция прекращают сотрудничество с журналистом из-за смены его политической позиции.