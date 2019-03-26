Палата представителей Конгресса США не смогла преодолеть вето президента Трампа на резолюцию об отмене чрезвычайного положения на границе с Мексикой. За отмену вето должны были проголосовать 290 членов нижней палаты, а проголосовали 248, из которых только 14 представляли Республиканскую партию, сообщает NPR.

Президент Трамп ввёл режим чрезвычайного положения 15 февраля, чтобы получить из армейских резервов средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Конгресс отказался финансировать строительство прошлой осенью.

Строительство стены — одно из ключевых предвыборных обещаний действующего президента США. В конце прошлого года отказ конгресса выделить средства на строительство привело к "шатдауну" — приостановке работы государственных учреждений США — который продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны.

В то же время многие американские политики, включая членов Республиканской партии считают, что финансируя строительство стены в обход процедур согласования федерального бюджета Трамп слишком широко трактует президентские полномочия.