Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили

Нодар Мгалоблишвили

Смотреть комментарии

Советский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили умер на 88-м году жизни, сообщает грузинский "Первый канал".

Мгалоблишвили родился в Тифлисе в 1931 году. Учился в Тбилисском театральном институте. В 1954 поступил в Тбилисский академический театр, почти сразу начал играть в кино.

Широкую известность он приобрёл после того как исполнил роль графа Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви".

В 1979 году Мгалоблишвили был удостоен звания Народного артиста Грузинской ССР.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG