Умер грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили

Советский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили умер на 88-м году жизни, сообщает грузинский "Первый канал".

Мгалоблишвили родился в Тифлисе в 1931 году. Учился в Тбилисском театральном институте. В 1954 поступил в Тбилисский академический театр, почти сразу начал играть в кино.

Широкую известность он приобрёл после того как исполнил роль графа Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви".

В 1979 году Мгалоблишвили был удостоен звания Народного артиста Грузинской ССР.