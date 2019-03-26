Умер грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили

Советский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили умер на 88-м году жизни, сообщает грузинский "Первый канал".
Мгалоблишвили родился в Тифлисе в 1931 году. Учился в Тбилисском театральном институте. В 1954 поступил в Тбилисский академический театр, почти сразу начал играть в кино.
Широкую известность он приобрёл после того как исполнил роль графа Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви".
В 1979 году Мгалоблишвили был удостоен звания Народного артиста Грузинской ССР.
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