Британское правительство отказалось поддержать петицию против Брекзита

Правительство Великобритании не поддержит требование почти 6 миллионов британцев, подписавших онлайн-петицию с призывом отказаться от выхода страны из Европейского союза.

В официальном ответе, размещённомна сайте парламента под текстом петиции, говорится, что британское правительство будет уважать итоги референдума 2016 года и будет работать над тем, чтобы обеспечить выход из ЕС, который принесет пользу всем, и сторонникам и противникам Брекзита. Отказ от статьи 50 Лиссабонского договора (о праве выхода из ЕС) "подорвет демократию и доверие, которое миллионы избирателей оказали правительству", считает британский кабинет министров.

В правительстве отметили, что уважают волю миллионов, подписавших петицию за то, чтобы Великобритания осталась в Еврсоюзе. Однако это не позволяет отказаться от результатов референдума за выход из ЕС, в котором приняли участие три четверти всех британских избирателей.

Обсуждение петиции в парламенте пройдет 1 апреля.

Сегодня, как ожидается, Палата общин проведет голосование по альтернативным путям выхода Великобритании из Евросоюза. В качестве вариантов выхода из кризиса в связи с Брекзитом рассматривается, в частности, более тесная связь с Евросоюзом или проведение повторного референдума. Не исключен также вариант прямого отказа от Брекзита путем отзыва соответствующего заявления.

Правительство Терезы Мэй подвергло критике решение парламента провести голосование по различным вариантам Брекзита. Министерство по выходу из ЕС назвало этот шаг "опасным прецедентом", нарушающим баланс "между демократическими институтами".

После того как Палата общин дважды отклонила проект соглашения с Евросоюзом, Брюссель согласился с переносом даты Брекзита с 29 марта на 22 мая – если британский парламент одобрит соглашение.

Если соглашение вновь провалится, у Лондона есть время до 12 апреля, чтобы предложить ЕС какой-то новый подход к Брекзиту. Если этого не произойдёт, страна выйдет из ЕС без соглашения.