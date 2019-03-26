Брекзит: британский парламент усилил давление на правительство

Британский парламент проведёт серию голосований по альтернативным путям выхода Великобритании из Евросоюза. Таким образом, ему будет предоставлена возможность играть большую роль в процессе обсуждения соглашения о выходе из Евросоюза. За это решение поздно вечером в понедельник, 25 марта, проголосовали 329 депутатов Палаты общин, против выступили 302 парламентария, сообщает "Немецкая волна".

В качестве вариантов выхода из кризиса в связи с "Брекзитом" рассматриваются, в частности, более тесная связь с Евросоюзом или проведение повторного референдума. Не исключен также вариант прямого отказа от "Брекзита" путем отзыва соответствующего заявления.

В ходе голосования, которое пройдет в среду, 27 марта, и не будет обязывающим для правительства, выяснится, за какое путь выступает парламентское большинство.

Правительство Терезы Мэй подвергло критике решение парламента провести голосование по различным вариантам "Брекзита". Министерство по выходу из ЕС назвало этот шаг "опасным прецедентом", нарушающим баланс "между нашими демократическими институтами".

Премьер-министр Тереза Мэй ранее неоднократно высказывалась против того, чтобы нижняя палата парламента обладала полномочиями определять ход "Брекзита".