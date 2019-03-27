Reuters: в Венесуэлу перебросили специалистов кибервойск России

В числе переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.



В Вашингтоне полагают, что в их задачи входит поддержка лояльных режиму Николаса Мадуро сил в слежке и охране правительственной киберинфраструктуры.

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолёта Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124. По информации СМИ, двумя самолетами в Венесуэлу были доставлены до сотни российских военных и около 35 тонн груза. Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности латиноамериканской страны.





В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное ещё в 2001 году.



Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Против российского военного присутствия выступила и Организация американских государств.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил режим Николаса Мадуро в том, что он нарушает конституцию страны, принимая российских военных.