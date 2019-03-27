В Крыму ФСБ проводит обыски в двух десятках домов крымских татар

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии проводят обыски в домах крымских татар в рамках уголовных дел против нескольких жителей украинского полуострова, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управления ФСБ России по Крыму. Число подозреваемых и их фамилии не называются. По данным "Крымской солидарности", обыски проходят почти по 20 адресам в Симферополе и селах Симферопольского района, а также в селе Владимировка Белогорского района Крыма. По данным активистов, в микрорайоне Каменка в Симферополе квартал, где проходит обыск, перекрыт Росгвардией. Местных жителей не пропускают домой.

С 2014 года после аннексии Крыма Россией 31 крымский мусульманин подвергся преследованиям по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир". На Украине организация действует свободно, в отличие от России, где она была признана террористической в 2003 году.

22 февраля управление Федеральной службы безопасности России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело о попытке насильственного захвата власти в отношении восьмерых фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир".