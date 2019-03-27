СК отрицает пытки током "Свидетелей Иеговы" в Сургуте

Следственный комитет не подтвердил применение пыток током к задержанным в Сургуте "Свидетелям Иеговы". Следы от электрошокера появились у них уже позже, заявили в региональном управлении ведомства, назвав это "попыткой воздействия на следствие".

В то же время в сообщении говорится, что в ходе проверки было установлено, что перед обыском к последователям "Свидетелей Иеговы", "оказавшим активное сопротивление" были применены боевые приёмы, из-за которых образовались "незначительные гематомы и ссадины на ногах". Остальные же повреждения, о которых сообщили верующие, в том числе ожоги от электрошокера, не могли быть получены в день обыска и допроса, а были сделаны позже, утверждают в СК, — для "дискредитации правоохранительных органов". У части жаловавшихся на избиение верующих, как заявляют в ведомстве, вовсе не было повреждений.

В середине февраля в Сургуте задержали 15 последователей "Свидетелей Иеговы". Семь из них сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката им связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания продолжались на протяжении нескольких часов, заявили потерпевшие. Двое из них Артем Ким и Евгений Кайряк обратились в прокуратуру и в полицию. Кайряк записал видеоролик, в котором подробно рассказал о пытках.

После этого следователи в Сургуте начали доследственную проверку по информации о пытках задержанных "Свидетелей Иеговы". Большинство из задержанных обвиняются в организации деятельности религиозной организации, которую в 2017 году Верховный суд России признал экстремистской.

На днях Минюст России сообщил, что независимое медицинское обследование "Свидетеля Иеговы" Сергея Логинова из Сургута, который обратился в ЕСПЧ,не обнаружило следов якобы применённых к нему пыток.