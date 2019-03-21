Минюст: экспертиза не подтвердила пытки Свидетеля Иеговы из Сургута

Независимое медицинское обследование Свидетеля Иеговы Сергея Логинова из Сургута не обнаружило следов якобы применённых к нему пыток. Освидетельствование было организовано Минюстом и ФСИН после обращения Логинова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщается 21 марта на сайте Минюста.

ЕСПЧ уведомил Минюст России об отказе принимать обеспечительные меры по делу Логинова о применении к нему пыток в связи с результатами медицинского обследования.

В конце февраля ЕСПЧ потребовал направить на независимое медицинское обследование последователя "Свидетелей Иеговы" Сергея Логинова, заявившего о пытках в здании Следственного комитета. 57-летний Логинов единственный из семи сообщивших о пытках последователей религиозной организации, который находится под арестом. По предписанию ЕСПЧ российские власти до 20 марта должны были направить его на обследование в медицинское учреждение, независимое от Следственного комитета и ФСИН.