Минюст: экспертиза не подтвердила пытки Свидетеля Иеговы из Сургута

Независимое медицинское обследование Свидетеля Иеговы Сергея Логинова из Сургута не обнаружило следов якобы применённых к нему пыток. Освидетельствование было организовано Минюстом и ФСИН после обращения Логинова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщается 21 марта на сайте Минюста.
ЕСПЧ уведомил Минюст России об отказе принимать обеспечительные меры по делу Логинова о применении к нему пыток в связи с результатами медицинского обследования.
В конце февраля ЕСПЧ потребовал направить на независимое медицинское обследование последователя "Свидетелей Иеговы" Сергея Логинова, заявившего о пытках в здании Следственного комитета. 57-летний Логинов единственный из семи сообщивших о пытках последователей религиозной организации, который находится под арестом. По предписанию ЕСПЧ российские власти до 20 марта должны были направить его на обследование в медицинское учреждение, независимое от Следственного комитета и ФСИН.
- В конце февраля семь последователей "Свидетелей Иеговы" сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката им связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания продолжались на протяжении нескольких часов, заявили потерпевшие.
- Двое из них Артем Ким и Евгений Кайряк подали заявления о случившемся. Ким обратился в прокуратуру, Кайряк – в полицию. Кайряк записал видеоролик, в котором подробно рассказал о пытках. Его душили пакетом и одновременно били электрошокером. Опасаясь за свою жизнь он дал показания, которые от него требовали.
- После этого следователи в Сургуте начали доследственную проверку по информации о пытках задержанных Свидетелей Иеговы. Большинство из задержанных обвиняются в организации деятельности религиозной организации, которую было решено запретить и ликвидировать "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
- В 2017 году Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы экстремистской организацией.
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