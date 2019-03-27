Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Об этом сообщает Delfi.
К 12 годам лишения свободы приговорён бывший офицер КГБ Михаил Головатов. Обвинения в "осуществлении советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. В большинстве случаев – заочно.
Согласно обвинительному акту Генпрокуратуры Литвы, 94-летнему Дмитрию Язову вменяют создание в 1990 году организованной группы военных и политиков, целью которой являлось возвращение Литвы в состав СССР путём захвата органов власти и стратегических объектов.
- В ночь на 13 января 1991 года советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о восстановлении своей независимости от СССР. В событиях в Вильнюсе погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
- Дмитрий Язов был министром обороны СССР с 1987 года. В 1990 году он стал последним человеком, которому было присвоено звание маршала в Советском Союзе и в России. В 1991 году он примкнул к ГКЧП, был арестован и снят со своего поста.
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