Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Об этом сообщает Delfi.

К 12 годам лишения свободы приговорён бывший офицер КГБ Михаил Головатов. Обвинения в "осуществлении советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. В большинстве случаев – заочно.

Согласно обвинительному акту Генпрокуратуры Литвы, 94-летнему Дмитрию Язову вменяют создание в 1990 году организованной группы военных и политиков, целью которой являлось возвращение Литвы в состав СССР путём захвата органов власти и стратегических объектов.