"Кремль будет и дальше издеваться". В Вильнюсе судят советских военных

Вильнюсский окружной суд завершил слушания по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда в результате вооруженной агрессии советских военных против Литвы, объявившей о своей независимости, погибли 14 человек, 32 получили тяжкие ранения, около тысячи мирных граждан – ранения средней тяжести.

Обвиняемых – среди которых не указан тогдашний глава СССР Михаил Горбачев – судят, в основном заочно, за преступления против человечности, не имеющие срока давности.

"Коллегия удаляется для написания приговора, который будет оглашен в феврале 2019 года," – объявила по завершении слушаний судья Айнора Мацявичене. В деле несколько сотен томов, только по обвинительному акту – 13. Неудивительно, что на его составление требуется несколько месяцев. В судебных слушаниях участвовали двое российских офицеров, а 64 обвиняемых судили заочно, их представляли назначенные государством адвокаты.

Литовская прокуратура в частности предлагает признать виновным в преступлениях против человечности тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Язова и наказать его пожизненным заключением. То же предлагается в качестве наказания еще пятерым обвиняемым, например, бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову.

Непосредственный участник драматичных событий 27-летней давности, тогдашний фактический руководитель независимой Литвы, глава Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис, звонивший Михаилу Горбачеву 13 января 1991 года, в интервью Радио Свобода напомнил, что существуют свидетельства советских силовиков высшего уровня об их консультациях с президентом СССР по этому делу.

Горбачев знал, что людей убивают! Гражданских людей, без оружия, голыми руками защищавших парламент

– Они требовали от Горбачева санкции на применение силы. Он долго тянул, откладывал, а потом сказал – ну ладно, попробуйте! Они и побежали пробовать... – вспоминает Ландсбергис. – Я звонил ему, мне сказали, что Горбачев говорить не может, что он спит. На самом деле не спал. Ему позвонил в ту же ночь Ельцин и сказал строго – прекратите это безобразие! Это было, когда в Вильнюсе уже были убитые, и Горбачев не прекратил насилие. Он не спал, он слышал, он знал, что людей убивают! Гражданских людей, без оружия, голыми руками защищавших парламент, здание радио и телевидения. Ведь не было какого-то военного столкновения, никто не нападал на Советский союз, это он напал на Литву, которую защищали мирные люди. Горбачев как главнокомандующий мог отдать немедленный приказ остановить действия военных. Не отдал. Его вина для меня абсолютно очевидна.

По словам Ландсбергиса, напасть на парламент тогда военные не решились, потому что все пошло не по расчетам командиров в Москве.

Связисты записали приказы атакующих военных, их команды, как стрелять по людям

– В Вильнюсе тогда было много иностранных журналистов, они ждали, что будет. Будет ли СССР атаковать немедленно парламент, который объявил независимость. Японцы показывали на весь мир все происходящее здесь по "тарелке", – рассказывает он. – И у нас был через Финляндию свой выход телеканала на Европу. Наши связисты сработали очень профессионально. Они даже смогли записывать приказы атакующих военных, их команды, как стрелять по людям. Боевыми! Это записано все.

В слушаниях в Вильнюсском суде участвовал бывший танкист, полковник запаса, сейчас военный пенсионер, гражданин России Юрий Мель. Который находится в заключении в Литве четыре года, после того, как был задержан при пересечении границы. Он обвиняется по делу 13 января в совершении военных преступлений, четыре из них относятся к крайне тяжким, одно – к тяжким. Прокуратура просит приговорить Меля к 16 годами лишения свободы.

Участвуя в операции, я был убежден, что Литва входит в состав СССР

По словам его адвоката, военный стал заложником действий политиков, и данное уголовное преследование должно быть прекращено. Сам Мель, выступивший в Вильнюсском суде, сказал, что стрелял тогда из танка холостыми. "Участвуя в операции, я был убежден, что Литва входит в состав СССР. И у меня были все основания так считать", – заявил он.

Другой обвиняемый по этому делу – уже заочно – бывший офицер КГБ СССР Михаил Головатов. В январе 1991 года он командовал группой "Альфа", которая штурмовала вильнюсскую телебашню и здание радио и телевидения. Литовская прокуратура вменяет Головатову в вину убийство лиц, находящихся под охраной гуманитарного права, нанесение ранений, запрещенную военную атаку, использование запрещенных военных средств. Прокуроры предлагают приговорить Головатова к пожизненному заключению.

69-летний бывший военный проживает в Москве, в Вильнюс он прислал заявление, которое на суде зачитал адвокат. В нем, в частности, говорится: "В 1991 году мы были в Литве по прямому указанию президента своей страны, его полномочия действовали на территории всего СССР". Головатов не признает ни одного обвинения в свой адрес и напоминает, что советское руководство расценивало акт о независимости Литвы как незаконный. И Горбачев требовал восстановить действие Конституции СССР в Литве. Все решения согласовывались с президентом Горбачевым, утверждает Головатов, он отрицает использование военной силы против мирных граждан и просит его оправдать.

Его застрелили свои, с расстояния в несколько сантиметров. В спину

– Когда началось давление, угрозы, подтягивали вооруженные силы в декабре и особенно в январе 1991 года. Двинулись дополнительные военные силы из Пскова, потом из Москвы "Альфа" прилетела. Штурмовикам этой группы приказы отдавал президент. Это доказательство его причастности, – говорит Витаутас Ландсбергис. – Им очень тогда не повезло, что погиб один из членов "Альфы". Пытались это скрыть. По нашим данным, его застрелили свои, с расстояния в несколько сантиметров. В спину. Никакой литовский боевик не мог проникнуть туда, откуда они шли на телебашню. Может быть, он, я предполагаю, выразил несогласие идти против мирного населения. Может, дрогнула совесть, что-то высказал, например. Что неизбежны жертвы. Возможно, его тут же застрелили на месте по законам спецподразделений. Не может быть никакого разброда, никаких сомнений! Стеклянные глаза. Человек становится машиной для убийства. Он идет и выполняет приказ "расчищать дорогу", кто-бы не был впереди, женщина, старик…Это выражение было и в заключении генпрокурора Советского союза Трубина, который отрицал, что советские войска применили оружие в Литве, но упомянул, что был приказ именно "очистить территорию". А на территории – тысячи людей… По решению суда, возможно, самое строгое наказание будет для Язова и Головатова. Головатов неоднократно подчеркивал, что его группа только выполняла приказ Горбачева. И сейчас он тоже это заявил в письме. В самом начале у нас были контакты с Горбачевым, когда начали это дело. Еще и Крючков был жив, и другие. Им Литва посылала обращения, чтобы дали показания. Были и очень ограниченные встречи, был разговор и с Горбачевым, это я помню. Но дело, которое рассматривается сейчас, оно заново начато с 2016 года. Потому что в Литве приняли закон о привлечении к суду в отсутствии обвиняемых, заочно. За преступления против человечности, за которые нет срока давности.

– И каково, на ваш взгляд, значение вердикта суда, который будет оглашен?

– Кремль, наверное, будет и дальше издеваться. Заниматься такими несуразностями, как привлечение к суду литовских прокуроров. Почему они осмелились привлекать российских граждан? Это вообще абсурд! Прокуроры выполняют свой долг, и за это иностранное государство хочет привлечь их к суду.

– За все годы, при всех обращениях к нему из Литвы, Горбачев не отвечал на запросы по этому делу. Сделает ли он это теперь?

– С малой вероятностью. Он уже имел много случаев это сделать, но повторял одно и то же: я не знал! Или: я приказа не отдавал! Но ведь не остановил, когда пролилась кровь в Вильнюсе. Не остановил. Значит, ты участник, ты это покрывал. И сейчас руководство РФ тоже покрывает это преступление – наши, нельзя их трогать! Они ордена получили за геройство. Если Горбачев совсем не упоминается в данном расследовании суда, возможно, на него готовится отдельное, особое дело. Если не так, то сторонники судимых советских военных могут сказать о непоследовательности литовского правосудия. Что судят стрелочников. А начальник станции – он не причастен?