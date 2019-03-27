В Башкирии из роддома со "смешными" зарплатами увольняются врачи

Более двадцати сотрудников единственного роддома в городе Салават в Башкирии были вынуждены уволиться по собственному желанию. Об этом РЕН ТВ рассказала заведующая акушерским отделением Елена Рахматулина.

По её словам, причиной увольнения14 врачей, пяти акушеров-гинекологов, двух неонатологов из четырех, стали низкие зарплаты и слишком большая нагрузка, которая не позволяет качественно выполнять свою работу. Как рассказала медсестра Елена Шорохова, её зарплата составляет 14 тысяч рублей в месяц, а с того момента как роддом был передан в частные руки, сотрудники лишились всех выслуг и медицинского стажа.

Накануне в социальных сетях появилась запись фрагмента встречи коллектива роддома с членом президентского совета по правам человека Натальей Евдокимовой, на которой медики публично рассмеялись над словами директора Альбины Фатыховой о размерах их зарплат.

"Зарплата у врачей – 61 тысяча двести рублей, – утверждает на записи Фатыхова, – у неонатологов – 66 с половиной тысяч, у акушерок – 35 тысяч четыреста рублей, у детских медсестер – 29 с половиной тысяч". После этого в зале раздались смех, аплодисменты и возгласы "Спасибо большое!", "Какая хорошая зарплата!".

Позже Альбина Фатыхова назвала поведение подчинённых "провокацией", "игрой на публику" и "запланированным сценарием".

26 марта правительство Башкирии заявило о намерении разорвать соглашение с компанией "Генус", получившей в свое распоряжение на 23 года родильный дом в Салавате. Как написала в Фейсбуке вице-премьер Ленара Иванова, власти Башкирии вернут роддом государству, поскольку частная компания не выполнила требований по ремонту учреждения и не повысило зарплату медперсоналу. Напротив, врачи и медсестры только потеряли в заработке и пенсионных гарантиях.