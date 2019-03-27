Центризбирком передал депутату Законодательного собрания Красноярска, коммунисту Петру Медведеву мандат депутат Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алфёрова. Об этом в среду сообщило агентство "Интерфакс".

Прежде чем Медведев станет депутатом Госдумы, ему нужно будет передать в ЦИК все необходимые для регистрации документы и сложить полномочия депутата Заксобрания, уточняет агентство.

На прошлой неделе Центризбирком запретил передавать депутатский мандат Жореса Алфёрова главе "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. На передаче мандата настаивала КПРФ. В ЦИК заявили, что при регистрации кандидатом в Госдуму Грудинин не сообщил о наличии у него иностранных счетов.

23 марта в рамках всероссийской акции против ухудшения жизни россиян коммунисты выразили протест против отказа передать мандат Алфёрова Грудинину.