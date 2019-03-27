Следственное управление по Псковской области прекратило уголовное дело о распространении псковским "Яблоком" листовок с призывом проголосовать на выборах губернатора за каждого из кандидатов и тем самым сделать бюллетень недействительным. Об этом 27 марта в ходе заседания Псковского городского суда объявил следователь Михаил Осипов.

В качестве ответчиков проходили депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг и все члены регионального совета партии. В постановлении, которое Осипов передал суду, говорится, что дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Само судебное заседание было посвящено рассмотрению жалобы Льва Шлосберга на возбуждение уголовного дела о распространении листовок. Политик требовал признать постановление правоохранительных органов незаконным и необоснованным.

Интересы Шлосберга представляли псковский адвокат Владимир Данилов и адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов. Они подчеркивали, что постановление о возбуждении дела затрагивает права и законные интересы Шлосберга, само дело было возбуждено неуполномоченным лицом, а оснований для него не было. И депутат, и защита настаивали на рассмотрении жалобы, невзирая на то, что следствие прекратило уголовное дело.

Судья в удовлетворении жалобы Льву Шлосбергу отказал, заявив, что считает возбуждение дела законным и обоснованным. Адвокат Иван Павлов, руководитель Команды 29, которая представляет интересы Льва Шлосберга, назвал "ложкой дегтя" детали мотивировочной части постановления о прекращении дела.

"В ней содержатся фразы, которыми предпринята попытка оправдать абсурдный повод для его возбуждения, гору потраченных впустую ресурсов. Несмотря ни на что мы позитивно оцениваем этот шаг следственных властей, поскольку таким решением Шлосберг и его коллеги признаны полностью невиновными", – прокомментировал итоги процесса Павлов.

Лев Шлосберг считает, что прекратить уголовное преследование следователей вынудили действия защитников псковского "Яблока".

"Это уголовное дело было возбуждено по исключительно политическим мотивам, у него не было никаких правовых оснований. Тем не менее, следствие продолжалось более полугода и затронуло свыше ста человек в Псковской области, были проведены обыски и изъятия. Мы обжаловали в суде постановление о возбуждении уголовного дела, получили таким образом доступ к материалам доследственной проверки и подготовили развернутую правовую позицию. Наши действия по защите вынудили следствие переоценить обстоятельства дела и прекратить уголовное преследование", – подчеркнул политик.