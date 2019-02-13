В офис "Яблока" пришли с обыском следователи и сотрудники Центра "Э"

В Пскове в офис местного отделения партии "Яблоко" пришли с обыском сотрудники Следственного комитета России и Центра по противодействию экстремизму. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Депутат Псковского областного собрания от "Яблока" Лев Шлосберг потребовал от правоохранителей отдельного постановления суда на обыск. Однако те продолжили осмотр помещения. Полицейские забрали жесткие диски компьютеров и документацию.
Обыск связан с уголовным делом о воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав. Оно было возбуждено в сентябре 2018 года по факту распространенных псковским "Яблоком" листовок с призывом не участвовать в выборах губернатора 9 сентября. После выборов о ходе расследования ничего не было известно. По словам Шлосберга, обыски являются политическим заказом, однако они не отразятся на работе отделения партии.
При этом обыск произошёл спустя два дня после митинга в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую подозревают в оправдании терроризма. Акция была организована Львом Шлосбергом.
- Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.
- Текст выступления Прокопьевой был перепечатан изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эхо Москвы в Пскове". Оба СМИ оспаривают вердикты в судебном порядке.
- Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, политики и общественные деятели. Лев Шлосберг назвал дело против Прокопьевой "политическим террором, целью которого является покушение на свободу слова".
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