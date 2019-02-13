В офис "Яблока" пришли с обыском следователи и сотрудники Центра "Э"

В Пскове в офис местного отделения партии "Яблоко" пришли с обыском сотрудники Следственного комитета России и Центра по противодействию экстремизму. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Депутат Псковского областного собрания от "Яблока" Лев Шлосберг потребовал от правоохранителей отдельного постановления суда на обыск. Однако те продолжили осмотр помещения. Полицейские забрали жесткие диски компьютеров и документацию.

Обыск связан с уголовным делом о воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав. Оно было возбуждено в сентябре 2018 года по факту распространенных псковским "Яблоком" листовок с призывом не участвовать в выборах губернатора 9 сентября. После выборов о ходе расследования ничего не было известно. По словам Шлосберга, обыски являются политическим заказом, однако они не отразятся на работе отделения партии.

При этом обыск произошёл спустя два дня после митинга в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую подозревают в оправдании терроризма. Акция была организована Львом Шлосбергом.