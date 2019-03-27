Евросоюз осудил сегодняшние обыски у крымских татар

В Евросоюзе осудили обыски, проведённые сегодня в домах крымских татар сотрудниками российских силовых структур. Официальный представитель дипломатической службы ЕС Майя Коцьянчич заявила в среду на брифинге, что Европейский союз осведомлён о действиях российских властей в аннексированном Крыму.

Коцьянчич упомянула недавнее заявление Федерики Могерини, приуроченное к пятилетию российской аннексии полуострова. Представитель ЕС тогда отметила ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и привела в качестве примера преследование крымско-татарских активистов.

Обыски, начавшиеся в среду утром, прошли в 27 домах в нескольких населённых пунктах. Не менее 20 человек были задержаны. В ФСБ утверждают, что речь идёт о лидерах и рядовых участниках организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России признали террористической.

По словам крымско-татарских активистов, среди задержанных – участники движения "Крымская солидарность", а также те, кто пришёл их поддержать. Матери одного из задержанных стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Нескольких человек полицейские продолжают разыскивать.

По данным очевидцев, Росгвардия перекрывала целые кварталы. Сообщалось, что адвокатов к подзащитным не пропускали, поэтому люди отказывались подписывать протоколы. Некоторые позже рассказали, что запрещённую властями литературу, которую у них якобы нашли следователи, на самом деле подбросили.

Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает действия сотрудников силовых структур, а любые разговоры о репрессиях, по его мнению, ложь и демагогия.

В Киеве сегодняшнюю операцию российских правоохранительных органов назвали самой масштабной демонстрацией нарушений прав человека.

С 2014 года после аннексии Крыма Россией десятки крымских мусульман подверглись преследованиям по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир". На Украине организация действует свободно, в отличие от России, где она была признана террористической в 2003 году.