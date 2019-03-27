Силовая экономика. Кому нужен арест Михаила Абызова?

Дмитрий Медведев удалил в социальной сети Вконтакте одного из немногих своих друзей - Михаила Абызова. Это не случайно: Абызов, бывший советник Медведева, бывший министр “Открытого правительства” и бывший самый богатый член кабинета, был задержан вчера в Подмосковье сотрудниками ФСБ. Его обвиняют в создании преступного сообщества, похитившего, по версии следствия, 4 миллиарда рублей. Дело Абызова - очередное в длинном ряду громких арестов бывших и действующих чиновников и крупных бизнесменов, причем почти все задержания - министра Улюкаева и губернатора Белых, предпринимателей братьев Магомедовых и инвестора Майкла Калви - проводились структурами ФСБ, которые возглавлял один и тот же человек - генерал Иван Ткачев.

Есть ли в задержании Абызова политическая составляющая и для чего силовикам нужны громкие и скандальные дела обсудят политолог Николай Петров, экономист Сергей Жаворонков и политик Иван Стариков. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.