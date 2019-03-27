Полиция пришла с проверкой в московский офис партии "Яблоко"

В Московский офис партии "Яблоко" в среду днём пришли сотрудники уголовного розыска, сообщается в твиттере партии. Сотрудники МВД проводят проверку после анонимного телефонного звонка о хранении в здании экстремистской литературы. Полицейские несколько часов изымали образцы всех печатных материалов, находящихся в офисе.

В пресс-службе партии заявили, что "предположительно речь идёт о материалах о реновации". "Яблоко" выступает против этого проекта, реализуемого московскими властями. Возможно, причиной стали и листовки к выборам в Мосгордуму - считают в партии. Полицейские, по словам тех, кто находился в офисе, не смогли сказать, что конкретно они ищут.



Бывший руководитель московского "Яблока" Сергей Митрохин заявил "Интерфаксу", что судебного разрешения на обыск у сотрудников полиции не было. Он также дал письменные пояснения, что в партии не хранят экстремистскую литературу. Образцы брошюр сотрудники МВД отправят на экспертизу, все партии листовок изымать не стали.

27 марта в Пскове Следственный комитет прекратил уголовное дело о распространении листовок "Яблока" с призывом проголосовать на выборах губернатора за каждого из кандидатов и тем самым сделать бюллетень недействительным. В качестве ответчиков проходили депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг и все члены регионального совета партии. Согласно постановлению суда, дело было прекращено за отсутствием состава преступления.​