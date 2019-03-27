Басманный суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный районный суд Москвы поддержал ходатайство следствия о заключении на два месяца под стражу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, которого подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Судья Наталья Дударь согласилась с доводами обвинения о том, что находясь на свободе Абызов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и других участников преступления, и принять меры по уничтожению доказательств.

Также обвинение в своём ходатайстве обращало внимание на то, что Абызов обладает связями в правоохранительных органах, владеет недвижимостью в Италии и Великобритании и имеет несколько заграничных паспортов. По данным следствия, 27 марта он планировал вылететь в Белград.

Сам экс-министр вину категорически не признаёт. На суде он заявил, что даже не может обсудить обвинение из-за "расплывчатости формулировок". По словам Абызова, следствие утверждает, что он стал организатором преступного сообщества на основании оперативной разработки, в рамках которой зафиксирован звонок якобы сообщнику, который на самом деле является бывшему чиновнику другом. "Факт контакта с ним не подтверждает мои действия по созданию преступного сообщества, - заявил Абызов, - а иных доказательств в деле нет".

Абызов заверил, что не совершал никаких преступных действий, не использовал служебное положение министра, готов активно сотрудничать со следствием и не собирается скрываться. Экс-чиновник просил избрать меру пресечения, которая позволит ему "общаться с членами семьи, заботиться о престарелой матери и заниматься воспитанием детей", которых у Абызова трое.

Известно, что за несколько часов до заседания суда Абызов передал через зампреда Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву просьбу, адресованную уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Абызов хотел, чтобы тот пришёл в суд и сказал "слово в его защиту". Однако вместо Титова на заседание пришёл общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи. Исходя из его комментариев журналистам, Борис Титов ещё не сформировал свою позицию по делу Абызова. Хуруджи добавил, что после суда сделает доклад, на основании которого бизнес-омбудсмен эту позицию сформирует.

В свою очередь, защита Абызова также настаивала на его невиновности. Адвокаты заявили, что в предъявленном обвинении не установлено само событие преступления – и, в частности, время и место его совершения. Защита просила либо отпустить обвиняемого под залог в миллиард рублей (обязательство о внесении залога подписал бизнесмен Роман Троценко), либо избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты отметили, что домашний арест при современных способах контроля полностью исключает возможность побега, а круг лиц, с которыми может общаться обвиняемый, ограничивается близкими родственниками и адвокатом, так что говорить о давлении на свидетелей нельзя.

Кроме того, защита предоставила суду личные поручительства за Абызова от бывшего руководителя администрации президента России Александра Волошина, бывшего вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, заместителя председателя Внешэкономбанка и экс-пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, главы фонда "Вера" Нюты Федермессер, учредителя фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой, актрисы Ксении Рапоппорт и председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса. Все они охарактеризовали Абызова как "честного и порядочного человека" и просили не избирать ему меру пресечения в виде взятия под стражу. Анатолий Чубайс указал, что работал с Абызовым в РАО ЕЭС, и при его участии "рекордно быстро изменилась энергетическая отрасль".

Адвокат Абызова Александр Аснис отдельно отметил, что мотивировкой реального ареста обвиняемого не может служить билет в Белград, так как покупая его, Абызов не знал о возбуждении против него уголовного дела – по словам следователя, оно было заведено 25 марта, то есть всего за день до задержания бывшего чиновника.

Ранее адвокат Аснис отмечал, что появившаяся в СМИ информация о том, что Абызов, якобы опасаясь разоблачения, давно покинул Россию и проживал за границей, и что его выманили обратно путём оперативной комбинации, не соответствует действительности. Со слов Асниса, Абызов выезжал за рубеж только на отдых на короткие сроки, кроме того, он был задержан в своём доме в Подмосковье, а не в аэропорту "на трапе самолёта", как утверждалось в СМИ.

После завершения суда по мере пресечения защита Абызова заявила, что будет обжаловать его арест.