В Москве задержали участников автопробега против системы "Платон"

В Москве полиция задержала участников "Объединения перевозчиков России", они проводили на МКАДе акцию против системы "Платон", повышения налогов и "антиконституционных законов". Водители ездили друг от друга на расстоянии 50 метров и устраивали так называемые одиночные пикеты.



Сотрудники ГАИ остановили более 10 машин, для этого они перекрыли МКАД. Как сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на главу московского отделения объединения перевозчиков Сергея Рудаметкина, после этого начались задержания водителей и пассажиров. По последним данным в отделение полиции было доставлено восемь человек. На них планируют составить протоколы о нарушении правил проведения публичных акций.



Несмотря на то, что все задержанные написали заявления о допуске к ним защитников, юристов сотрудники МВД пока не пускают.

Ранее в Екатеринбурге полиция также задержала сторонников "Объединения перевозчиков России". Акции протеста против системы "Платон" в городах России проходят в день, когда два года назад дальнобойщики провели всероссийскую стачку. Они были недовольны действующей системой взимания платы с грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн.

27 марта 2017 года дальнобойщики объявили о всероссийской стачке против системы "Платон". Чиновники утверждают, что на эти деньги строятся и ремонтируются дороги. Но сами водители не видят больших изменений в качестве дорог, протестуют и отказываются платить налог.

К 2024 году вместо действующих на дорогах 27 контрольных пунктов на трассах по всей России должно появиться 387. Они будут автоматически следить за соблюдением дальнобойщиками правил весовых ограничений – грузовым автомобилям запрещено ездить по трассам с большей загрузкой, чем предусмотрено законом. Штраф за превышение может достигать пятисот тысяч рублей.

Оператором весогабаритного контроля выступит компания РТИТС, подконтрольная госкорпорации "Ростех" и бизнесменам Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову. За 11,5 лет обслуживания системы их компания получит почти 118 с половиной миллиардов рублей.