Четверо полицейских уволены после драки с сотрудниками СК в Элисте

В МВД России сообщили об увольнении четырёх полицейских, причастных к массовой драке с сотрудниками Следственного комитета в Калмыкии. В субботу в Элисте произошёл конфликт между сотрудниками ведомств, в нем участвовали около сорока человек.

Кроме уволенных полицейских к "строгой административной ответственности" будут привлечены восемь руководителей органов внутренних дел, сообщается на сайте МВД. При этом имена уволенных и привлечённых к ответственности не разглашаются. МВД продолжает расследовать инцидент, после завершения проверки материалы дела будут переданы в следственные органы, - говорится в сообщении.

В Элисте на выходных возник конфликт между сотрудниками МВД и Следственного комитета. Первая стычка произошла вечером 23 марта в ресторане, расположенном в развлекательном центре "Уралан". В ней приняли участие начальник местного уголовного розыска, его заместитель и двое оперативных сотрудников – с одной стороны и трое сотрудников Следственного комитета Калмыкии – с другой. О причинах конфликта не сообщается.

После этого случая участники стычки договорились встретиться на следующий день на въезде в город. В драке, которая произошла в воскресенье, приняли участие около сорока человек. Среди них – начальник уголовного розыска и его заместитель. В числе их противников были сотрудники местного Следственного комитета.​

В ходе потасовки конфликтующие использовали травматическое оружие и арматуру. При этом, как пишут СМИ, в драке на стороне сотрудников уголовного розыска принимали участие местные криминальные авторитеты. В результате пострадали два человека.

После инцидента Следственный комитет России начал проверку.