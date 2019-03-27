Девять крымскотатарских активистов отправлены под стражу

Суд в аннексированном Россией Крыму в среду отправил до 15 мая под арест девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России организации "Хизб-ут-Тахрир". Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк.
В четверг ожидается суд по мере пресечения для ещё 11 задержанных в среду крымскотатарских активистов. Ещё четыре человека объявлены в розыск.
Адвокат одного из арестованных Рустема Сейтхалилова Константин Рустемов в комментарии Крым.Реалии сказал, что судебное заседание в отношении его подзащитного длилось несколько минут.
Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в нескольких населённых пунктах Крыма обыски и задержания в домах крымскотатарских активистов по уголовным делам об организации деятельности террористической группы (в этом обвиняют четырёх человек) и участии в её деятельности. В России "Хизб-ут-Тахрир" признана террористической организацией. На Украине её деятельность не запрещена. По обвинениям в участии в её деятельности ранее были арестованы и осуждены десятки крымских татар. Их защитники считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
- В Евросоюзе осудили обыски, проведённые сегодня в домах крымских татар сотрудниками российских силовых структур. Официальный представитель дипломатической службы ЕС Майя Коцьянчич заявила в среду на брифинге, что Европейский союз осведомлён о действиях российских властей в аннексированном Крыму. Коцьянчич упомянула недавнее заявление Федерики Могерини, приуроченное к пятилетию российской аннексии полуострова. Представитель ЕС тогда отметила ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и привела в качестве примера преследование крымскотатарских активистов.
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Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает действия сотрудников силовых структур, а любые разговоры о репрессиях, по его мнению, ложь и демагогия.
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В Киеве сегодняшнюю операцию российских правоохранительных органов назвали самой масштабной демонстрацией нарушений прав человека. Президент Украины Пётр Порошенко назвал обыски и аресты массовой акцией запугивания крымских татар российскими властями.
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