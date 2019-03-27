Девять крымскотатарских активистов отправлены под стражу

Суд в аннексированном Россией Крыму в среду отправил до 15 мая под арест девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России организации "Хизб-ут-Тахрир". Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк.

В четверг ожидается суд по мере пресечения для ещё 11 задержанных в среду крымскотатарских активистов. Ещё четыре человека объявлены в розыск.

Адвокат одного из арестованных Рустема Сейтхалилова Константин Рустемов в комментарии Крым.Реалии сказал, что судебное заседание в отношении его подзащитного длилось несколько минут.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в нескольких населённых пунктах Крыма обыски и задержания в домах крымскотатарских активистов по уголовным делам об организации деятельности террористической группы (в этом обвиняют четырёх человек) и участии в её деятельности. В России "Хизб-ут-Тахрир" признана террористической организацией. На Украине её деятельность не запрещена. По обвинениям в участии в её деятельности ранее были арестованы и осуждены десятки крымских татар. Их защитники считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.