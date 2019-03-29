Конкурс капитанов. Сергей Мирный – о временах украинских перемен

В последние годы Украина напоминает мне корабль, пробирающийся по бурному геополитическому морю между опасными скалами и рифами. Корабль достаточно потрепанный, ремонтирующийся, достраивающийся на ходу, с нехваткой квалифицированной команды, с неорганизованными пассажирами, значительная часть которых к тому же не понимает опасности ситуации, чем дополнительно эту опасность и увеличивает. И, хотя цель движения корабля в общем определена, в таких условиях главная задача не идти к ней по, на первый взгляд, самой "короткой и быстрой" прямой линии. В первую очередь надо не утонуть. Для чего необходимо лавировать в этой глобальной историко-политической стихии, мощь которой неизмеримо больше силы корабля и людей на его борту. Лавировать, упорно продвигаясь вперед. Только таким – на первый взгляд, неочевидным – образом можно избежать бедствия и прийти к цели максимально быстро.

Выборы капитана такого корабля – демократические, путем голосования всей команды и пассажиров – дело по определению сверхответственное и сопряженное с большими рисками. В последнее время мне удалось пообщаться со многими "кандидатами в капитаны", причем в кругу если не узком, то во всяком случае достаточно ограниченном, когда кандидаты могли позволить себе бόльшую степень откровенности или по крайней мере неформальности.

Владимир Зеленский мне понравился – живым умом, энергией, позитивностью. По опросам, он абсолютный лидер президентской гонки, и представляет на украинской политической арене совершенно новое поколение: молодое по возрасту, новое по манере речи и просто поведения, в том числе политического. Для этого поколения чувствовать себя гражданином независимой Украины, быть ее патриотом органично – и в этом Зеленский убедителен. Огромная его проблема в том, что он абсолютный новичок в политике, - в политике вообще, как профессии. А, во-первых, без личного профессионального опыта и, во-вторых, без уже проверенной в политике команды, делать на должности президента нечего.

А как же успех Рональда Рейгана на посту президента США?! Он же, как и Зеленский, актер! Отвечаю: изначально актер Рейган поработал сначала членом совета директоров, потом вице-президентом, и потом еще 6 лет президентом профсоюза («гильдии») киноактеров США, а это крупный и сложный профсоюз со 100 тысячами членов! И только через 17 (семнадцать) лет с момента начала своей политической карьеры (в том числе побыв 8 лет губернатором богатейшего и сложнейшего штата Калифорния), он со второй попытки выиграл выборы и стал успешным президентом страны.

Поэтому я и не рассматривал Зеленского как профессионально готового к президентской должности. Парадоксально, но именно поэтому (в отличие от многих моих коллег, всерьез воспринявших его заявку) – он меня и не разочаровал. Скажу больше, я считаю его поход в политику явлением позитивным: его партия через полгода наверняка войдет в Верховную Раду; они уже вовлекли и еще вовлекут в украинскую политику новое поколение, новые силы общества; омолодят и осовременят язык, стиль и, хочется надеяться, этику украинской политики; они станут полезным элементом украинской политической экосистемы, будут способствовать её эволюции в цивилизованном направлении. И, если политика не наскучит актеру и бизнесмену, то через пять лет участия в ней Зеленский станет серьезным кандидатом в президенты страны. Если же его изберут президентом сейчас (что не исключено), то это грозит большим несчастьем и для страны, и для лично мне симпатичного и политически перспективного Зеленского.

Создана система международных и внутриукраинских "сдержек и противовесов", делающих для России любую эскалацию агрессии очевидно дорогой

"По сравнению с Зеленским, Юля – это зрелая, мощная личность!" – так отозвался о Тимошенко мой вполне продвинутый приятель после общения с Юлией Тимошенко. "И что, ты будешь за нее голосовать?!" – изумился я. "Нет, конечно!!! Просто констатирую факт, что она очень умела, энергична, развита как "политическое животное". А голосовать за нее, конечно, не буду". И это очень характерное отношение среди украинской публики. У Тимошенко стабильный, преданный ей (чтоб не сказать, "влюбленный в неё") электорат. Электорат немаленький… и ограниченный. Во-первых, демографически: основная возрастная группа её поддержки – 50+. Во-вторых, ограниченный в смысле потенциала роста: колеблющихся в отношении Тимошенко, по моим наблюдениям, почти нет, все в её отношении давно определились: с 1990-х годов Тимошенко в большом бизнесе и большой политике, и проявила и зарекомендовала себя вполне. И, кроме того, весьма вероятно, что за этот период в соответствующих службах России "на неё накоплено такое количество компромата, что в любой момент можно вытащить нужную папочку". Один только этот риск делает Тимошенко уязвимой в должности президента, в условиях гибридной войны – тем более.

За 5 лет пребывания на посту презилдента Пётр Порошенко многих моих знакомых, и меня тоже, некоторыми своими поступками разочаровал. Но главную свою задачу он выполнил: государство Украина существует. Когда Порошенко вступал в должность, это оказалась под большим вопросом: уже была отобрана часть страны (Крым), шли активные боевые действия на востоке… Против Украины стояла страна, чей военный бюджет более чем в 50 раз превышает украинский, имевшая ядерное оружие и хорошо вооруженную, прошедшую боевую выучку армию, в то время как у Украины по сути вообще боеспособной армии не было. А теперь линии разграничений в Донбассе и Крыму стабилизированы; интенсивность боестолкновений близка к реалистически достижимому минимуму; создана система международных и внутриукраинских "сдержек и противовесов", делающих для России любую эскалацию агрессии очевидно дорогой. И эта эффективная система защиты Украины создана благодаря действиям как украинских волонтеров и общества в целом, так и усилиями президента.

Cущественнейший фактор, определяющий политику и будущее Украины – постоянная и прогнозируемо длительная военная угроза, это не считая угрозы из кибер- и информационного пространства. Поэтому президент в первую очередь должен быть главнокомандующим, главным военным начальником страны. Скажу честно, плохо представляю себе в этой роли актера комического амплуа, никогда не служившего в армии Владимира Зеленского. А Юлию Тимошенко просто не могу себе представить главнокомандующей… точнее, боюсь представить. Порошенко же и представлять не надо: он главнокомандующий уже состоявшийся. В этой критической, важнейшей сфере деятельности президента у Порошенко явное преимущество. Еще один важнейший момент: война отвлекает, высасывает колоссальный ресурс – и материальный, и человеческий, и управленческий, в том числе и время и силы самого президента и его аппарата. Ппри оценке работы Порошенко полезно это помнить.

Невзирая на драматическое внешнее противостояние, государство Украина не просто существует – оно развивается. Происходит переориентация, интеграция экономики и культуры с Европой и миром, граждане Украины стали европейцами ещё в том важном смысле, что они ездят по Европе без виз. Чуть не каждую неделю открываются новые авиа- и железнодорожные маршруты между Украиной и европейскими странами, и немалая их часть – доступные даже студентам лоукосты. Что касается экономики страны, то она стабилизировалась и, невзирая на утрату части потенциала, в последние годы начала расти.

Не менее важно то, что развивается и украинское общество: проведена децентрализация, активные граждане постепенно учатся управлять местными сообществами, влиять на политику на более высоком уровне, в том числе через все возрастающее число общественных организаций. О созревании общества говорит и тот факт, что украинские журналисты регулярно и жестко критикуют руководителей всех рангов, включая и президента. Да, часто для этого они преодолевают сопротивление и даже противодействие госорганов; да, часто никакой реакции за публикациями не следует, но то, что расследовательская журналистика стала одним из самых популярных жанров; то, что именно их публикации во многом формируют информационную повестку дня, особенно перед выборами, говорит о базовом здоровье общества. Критикуют и Порошенко, критикуют болезненно; бывает заслуженно, а бывает неадекватно, раздувая мелочи или реальные промахи и ошибки, в том числе в кадровой политике. Хотя в целом, как мне кажется, процент его недочетов, если соотнести с объемом и сложностью задач и проблем, невелик – и вряд ли бы он был меньше, если бы на его месте сейчас оказался любой из кандидатов.

Украина переживает особенный период: каждые выборы – решающие

Сильная сторона Порошенко – он реалист и умеет выстраивать эффективную очередность проектов. Приведу пару примеров. Одна из больших проблем Украины – коррумпированная судебная система, достижений в её реформировании за годы после Майдана практически нет. Это ставят в укор Порошенко. При этом, во-первых, часто забывают, что его возможности влияния на эту ветвь власти ограниченны, ибо он сам – часть другой, исполнительной ветви власти, которой судьи напрямую не подчиняются, что само по себе хорошо. Во-вторых, даже в куда более благополучных странах судебная реформа занимала десятилетия! Шансов что-то радикально изменить за 5 лет президентства у Порошенко не было. И он этим проектом, который бы мог съесть кучу энергии и ресурсов его команды с небольшим эффектом, активно не занимался. Пример успешного проекта – создание и признание автокефальной Украинской православной церкви. Существенно вот что: насколько я знаю, работа над этим проектом была запланирована давно и началась в первые же месяцы президентства Порошенко. И то, что эту очень и очень непростую задачу удалось решить всего лишь за несколько лет (и да, использовать это достижение в избирательной кампании, что вполне естественно), вызывает уважение.

Украина переживает особенный период: каждые выборы – решающие. Уже который раз, третье десятилетие. Причем похоже, что острота и ответственность каждых следующих выборов возрастает. Это и называется – "жить во времена перемен".

Сергей Мирный – киевский писатель, эколог

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