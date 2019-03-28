Мальтийские военные взяли под контроль судно, угнанное мигрантами

Мальтийские военные взяли под контроль турецкий грузовой корабль, который ранее угнала группа мигрантов в Средиземном море. По сообщениям агентства Reuters, патрульный корабль мальтийского флота остановил судно на границе территориальных вод Мальты. При поддержке другого патрульного корабля и вертолёта военные высадились на борт и взяли судно под контроль. О том, оказывали ли им сопротивление, не сообщается. Судно зашло в порт Валетты, столицы Мальты.

Предполагается, что 108 мигрантов будут отправлены в лагерь беженцев.

Мальтийские военные подтвердили, что капитан судна связался с ними и попросил помощи, заявив, что оно захвачено.

По сообщениям итальянских СМИ, судно направлялось к побережью Ливии, чтобы оставить в порту спасенных в открытом море мигрантов, однако примерно в 10 километрах от берега мигранты захватили судно и, предположительно, заставили экипаж танкера взять курс на Европу.

По данным правозащитных организаций, мигранты, перехваченные ливийской береговой охраной и высаженные в Ливии, помещаются в центры содержания, где они подвергаются насилию и их права грубо нарушаются.