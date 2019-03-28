Присутствие военных специалистов из России в Венесуэле "никоим образом не связано с возможностью проведения военных операций" в стране. Об этом в четверг заявил военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес, отвечая на вопросы журналистов. Он настаивает, что россияне прибыли только для обсуждения военно-технического сотрудничества.

О том, что российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с двусторонним соглашением о военно техническом сотрудничестве, вновь заявила на брифинге в четверг и представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она добавила, что прибытие российских военных не нарушает международные договорённости и законы Венесуэлы.

В Вашингтоне ранее назвали появление российских военных в Венесуэле "нежелательной провокацией". Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы.