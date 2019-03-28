Присутствие военных специалистов из России в Венесуэле "никоим образом не связано с возможностью проведения военных операций" в стране. Об этом в четверг заявил военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес, отвечая на вопросы журналистов. Он настаивает, что россияне прибыли только для обсуждения военно-технического сотрудничества.
О том, что российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с двусторонним соглашением о военно техническом сотрудничестве, вновь заявила на брифинге в четверг и представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она добавила, что прибытие российских военных не нарушает международные договорённости и законы Венесуэлы.
В Вашингтоне ранее назвали появление российских военных в Венесуэле "нежелательной провокацией". Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы.
- 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолёта Министерства обороны России – Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124. По информации СМИ, этими самолетами в Венесуэлу были доставлены до сотни российских военных, в том числе начальник генштаба Сухопутных сил, и около 35 тонн груза. Тогда о целях прибытиях россиян не сообщалось.
- 26 марта агентство Reuters сообщило, что среди российских военных, переброшенных в Венесуэлу есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности. Захарова в тот день заявила, что нахождение российских специалистов в стране регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, которое Москва и Каракас подписали в 2001 году.
- В Венесуэле продолжается политический кризис. США поддерживают Хуана Гуайдо, а Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро.
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