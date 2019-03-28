"Би-би-си" извинилась перед Порошенко за статью о "платной" встрече с Трампом

Британская вещательная корпорация "Би-би-си" извинилась перед Петром Порошенко за публикацию от мая 2018-го года, в которой утверждалось, будто бы власти Украины через посредников заплатили около полумиллиона долларов бывшему адвокату президента США Майклу Коэну за организацию встречи Порошенко с Дональдом Трампом.

Также компания согласилась возместить Порошенко причинённый моральный ущерб и понесённые им судебные издержки. Сумма, которую выплатит британское СМИ, не называется.

Ранее Высокий суд Лондона удовлетворил иск Порошенко к "Би-би-си". Президент Украины требовал от компании признать информацию, размещённую в материале о его встрече с Трампом, не соответствующей действительности и написать опровержение. По мнению Порошенко, публикация навредила его репутации.

"Би-би-си" уже удалила материал о встрече Порошенко с Трампом с сайта издания – на сегодняшний день он доступен только на сайте украинской службы.