В 2018 году права артистов на самовыражение нарушались 678 раз

В 2018 году в девяти странах мира, включая Россию, Белоруссию, США и Израиль, законы о борьбе с терроризмом и экстремизмом использовались против деятелей искусства. Об этом говорится в опубликованном на этой неделе докладе некоммерческой организации Freemuse, которая занимается защитой прав на свободу художественного самовыражения и творчества.

В общей сложности авторы исследования выявили в 2018 году 678 случаев нарушения права на художественное самовыражение в 80 странах. 19 деятелей искусства приговорены к лишению свободы, а ещё 10 были задержаны под предлогом борьбы с терроризмом.

Общее число арестованных и осуждённых деятелей искусства в 2018 году превысило 150 человек. Лидерами по числу таких случаев стали Испания, Турция, Россия, Китай, Египет, Иран и Куба. Нигерия, Россия и Турция также попали в первую тройку стран, где с ограничением права на свободное самовыражение столкнулись музыканты.

Четверо деятелей искусства – двое в Пакистане, один в Бразилии и один в Бангладеш – были убиты в 2018 году, говорится в докладе.

Как минимум в 60 странах мира исследователи Freemuse зафиксировали случае применения цензуры, затронувшие более 1800 артистов и произведений искусства.

Россия в докладе Freemuse