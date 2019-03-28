В 2018 году права артистов на самовыражение нарушались 678 раз

В 2018 году в девяти странах мира, включая Россию, Белоруссию, США и Израиль, законы о борьбе с терроризмом и экстремизмом использовались против деятелей искусства. Об этом говорится в опубликованном на этой неделе докладе некоммерческой организации Freemuse, которая занимается защитой прав на свободу художественного самовыражения и творчества.
В общей сложности авторы исследования выявили в 2018 году 678 случаев нарушения права на художественное самовыражение в 80 странах. 19 деятелей искусства приговорены к лишению свободы, а ещё 10 были задержаны под предлогом борьбы с терроризмом.
Общее число арестованных и осуждённых деятелей искусства в 2018 году превысило 150 человек. Лидерами по числу таких случаев стали Испания, Турция, Россия, Китай, Египет, Иран и Куба. Нигерия, Россия и Турция также попали в первую тройку стран, где с ограничением права на свободное самовыражение столкнулись музыканты.
Четверо деятелей искусства – двое в Пакистане, один в Бразилии и один в Бангладеш – были убиты в 2018 году, говорится в докладе.
Как минимум в 60 странах мира исследователи Freemuse зафиксировали случае применения цензуры, затронувшие более 1800 артистов и произведений искусства.
Россия в докладе Freemuse
- В параграфе, посвящённом России, Freemuse приходит к выводу, что в 79 процентах случаев ответственность за нарушение свободы артистов на самовыражение несут власти. С трудностями сталкиваются деятели искусств, критикующие действия государства, в том числе – аннексию Крыма. В качестве примера приводятся случаи давления на Театр.doc, предположительно связанные с поддержкой украинского режиссёра Олега Сенцова.
- В докладе также упоминается процесс над режиссёром Кириллом Серебренниковым, отмены концертов группы IC3PEAK и популярных рэп-исполнителей.
- Freemuse подчёркивает, что Россия обязана придерживаться международных обязательств о соблюдении прав человека, включая право на самовыражение. Организация призывает власти страны воздержаться от преследования артистов по политическим мотивам и освободить деятелей искусства, осуждённых на подобных основаниях.
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