По делу "Седьмой студии" допросили свидетеля, обналичивавшего деньги

Заседания по театральному делу идут теперь один раз в неделю, а не четыре, как раньше, суд так и не назначает новую экспертизу деятельности "Седьмой студии", а обвинение продолжает приводить свидетелей, показания которых больше работают в защиту обвиняемых.

15 марта в Мещанском суде допрашивали Дарью Артёмову, ИП которой также фигурировало среди компаний, через которые в "Седьмой студии" обналичивались деньги. Артёмова, впрочем, не была знакома с "обнальщиками" главбуха Нины Масляевой. Она работала с режиссёром Серебренниковым ещё до создания "Платформы", на проекте занималась организацией мероприятий, но в целом всем понемногу: была и помощником режиссёра, и костюмером, и декоратором.

По её словам, когда Екатерина Воронова заняла в 2012 году должность генерального продюсера (Алексей Малобродский перешёл на работу в "Гоголь-центр"), она предложила ей создать ИП для обналичивания денег для проекта. Артёмова в этих делах "ничего не понимала", поэтому просто подписывала, не читая, договора с "Седьмой студией", снимала деньги со счёта и отдавала их либо Вороновой, либо кассиру Ларисе Войкиной. "Вам полагался какой-то заработок [за услуги обналичивания]", – спросил Артёмову прокурор Олег Лавров. "Господь с вами, нет, конечно! – ответила она. – Я работала на проекте "Платформа". С утра до ночи, иногда круглосуточно. Зарплату получала на "Платформе".

По всем тратам нужно было отчитываться чеками и авансовыми отчётами

Отвечая на вопросы адвокатов и прокурора, Артёмова на разные лады подтверждала основную линию защиты: средства обналичивались, но тратились на деятельность компании: Артёмова получала зарплату в конверте, как и большинство её коллег, она лично брала деньги из кассы Войкиной, на которые потом приобретались реквизиты и костюмы: "Солёные огурцы же по безналу не купишь". По всем тратам нужно было отчитываться чеками и авансовыми отчётами – пока не отчитаешься за одну сумму, не получишь другую.

Следующее заседание назначено на 21 марта, впрочем, у обвинения, кажется, начинают заканчиваться свидетели, по крайней мере те, кого удаётся вызвать в суд. "Невозможно предсказать, кто придёт, ваша честь, вот, свидетеля Артёмову долго ждали", – будто оправдывается прокурор Олег Лавров. "Да вы что, вы меня первый раз только!" – восклицает на это уже сидящая в зале Артёмова. Судья неодобрительно смотрит на неё, адвокаты знаками показывают, что нужно молчать. Об обещанной экспертизе, ради проведения которой должны приостановить процесс, тем временем ни слова.