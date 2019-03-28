Чиновница, выбравшая для присяги мэра музыку из "Звёздных войн", уволилась

В Белгороде руководитель управления культуры администрации города Людмила Грекова уволилась через день после того, как избранный мэром Юрий Галдун вышел приносить присягу под музыку из "Звёздных войн". Как сообщается на сайте администрации, она ушла по собственному желанию.



Версию о том, что этот трек выбрала именно Грекова, в пресс-службе администрации отвергли, заявив, что ошибку допустил звукооператор. Изначально предполагалось, что мэр выйдет под фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова.



При этом сама чиновница сообщила телеграм-каналу Baza, что это она отвечала за выбор музыки к этому мероприятию. По её словам, она захотела заменить музыку и сделать её более современной. "Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины - и вот результат. Недосмотрели", - заявила Грекова.



Вместе с Грековой свои должности добровольно покинули заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов и руководитель аппарата мэрии Владимир Мерзликин.

Юрий Галдун был выбран на пост главы города тайным голосованием 26 марта. За него отдали голоса 30 из 34 депутатов. Четверо испортили свои бюллетени. Когда Галдун поднимался на сцену, чтобы принести присягу, заиграла главная музыкальная тема из фильма "Звёздные войны". Это вызвало в социальных сетях многочисленные насмешки и сравнения новоиспечённого мэра с Дартом Вейдером и другими персонажами киносаги.



Star Wars (Main Title) была написана в 1977 году композитором Джоном Уильямсом и исполнена Лондонским симфоническим оркестром. Композиция играет во вступлении серии фильмов "Звёздные войны".