В Подмосковье сотрудники скорой помощи объявили "итальянскую забастовку"

В Московской области сотрудники можайской подстанции скорой помощи объявили "итальянскую забастовку". 20 сотрудников выездных бригад — это более половины медиков выездных бригад — с начала недели отказываются выезжать на вызовы за пределы своего района. Об этом сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на сопредседателя межрегионального профсоюза медицинских работников "Действие" Андрея Коновала. Причиной протеста он называет нехватку персонала, маленькие зарплаты и требования работать за пределами зоны обслуживания.



По словам собеседника издания, руководство скорой помощи заставляет врачей работать в других районах на расстоянии от 30 до 105 километров от Можайска. Там не хватает медицинского персонала и чиновники таким образом пытаются решить проблему обслуживания местных жителей.



Медперсонал можайской скорой также недоволен заработной платой. Оклад персонала составляет около 18 тысяч рублей. Если у врача или фельдшера есть категория, то он получает около 23 тысяч. Максимальная зарплата не превышает 30 тысяч рублей. В профсоюзе заявили, что направили обращение сотрудников в прокуратуру с требованием разобраться в нарушениях их прав.

18 марта в Новгородской области три районные больницы начали "итальянскую забастовку": медики решили работать строго в рамках должностных инструкций. По словам протестующих, их возмутила "оптимизация" системы здравоохранения региона. Через несколько дней властям удалось договориться с медиками, им пообещали решить проблемы с закрытием отделений, увольнениями и маленькими зарплатами.