Вступили в силу законы РФ о наказании за "фейки" и неуважение к власти

В России 29 марта вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете.

Первый закон вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

За публикацию фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до полумиллиона. При повторном нарушении штраф для юрлиц может достигать полутора миллионов рублей.

В свою очередь, за оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

Пакет законопроектов был внесён в Госдуму главой комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом и депутатами Людмилой Боковой и Дмитрием Вяткиным. Он был принят парламентом 7 марта. Позже их одобрил Совет Федерации и подписал президент Владимир Путин.

С призывом отклонить законопроекты выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации, посчитав их проявлением цензуры.