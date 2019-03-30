Наркотики: режим бога и повседневность. Эфир в 18:00

Почему культура потребления психоактивных веществ расширяется, а практика официального реагирования остается прежней обсуждаем с научным сотрудником Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Эльвирой Ариф, студентами Данилой Недиковым и Павлом Макогоном.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, в шесть часов вечера.
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