Строительством первой железной дороги в Туве займётся армия

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству задействовать железнодорожные войска при строительстве первой железнодорожной ветки в Туве. Дорога протяжённостью более 400 километров должна связать столицу республики Кызыл с Красноярским краем, стоимость проекта оценивается в 192 миллиарда рублей.

О возможном привлечении армии к строительству РБК рассказал глава республики Шолбан Кара-оол. Источник РБК в правительстве подтвердил, что уроженец Тувы Шойгу обратился к правительству с такой идеей. Сейчас, говорит Кара-оол, ведётся корректировка бюджета проекта, строительство должно начаться уже в этом году.

Основное назначение новой железнодорожной линии – вывоз угля Элегестского месторождения в Россию и страны СНГ, сообщалось ранее в распоряжении правительства. 27 марта министр экономического развития Максим Орешкин написал в Фейсбуке, что назначен в правительстве куратором социально-экономического развития Тувы, и организация строительства железной дороги – одна из первых его задач в этой должности.