Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Максимом Акимовым не поддержал проект строительства первого участка высокоскоростной железной дороги из Москвы. Трёхсоткилометровая дорога из подмосковного Железнодорожного в Гороховец должна стать первым участком трассы на Казань, РЖД предполагает, что поезд по трассе мог бы идти со средней скоростью в 360 км/ч.

По данным источников газеты "Коммерсантъ" и РБК, Путин не одобряет проект строительства дороги и выступает в поддержку конкурирующего проекта — строительства платной скоростной автомобильной трассы Москва–Казань. Издание подчёркивает, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято, и будет определено в начале апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил РБК, что окончательное решение по проекту пока не принято.