Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Максимом Акимовым не поддержал проект строительства первого участка высокоскоростной железной дороги из Москвы. Трёхсоткилометровая дорога из подмосковного Железнодорожного в Гороховец должна стать первым участком трассы на Казань, РЖД предполагает, что поезд по трассе мог бы идти со средней скоростью в 360 км/ч.
По данным источников газеты "Коммерсантъ" и РБК, Путин не одобряет проект строительства дороги и выступает в поддержку конкурирующего проекта — строительства платной скоростной автомобильной трассы Москва–Казань. Издание подчёркивает, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято, и будет определено в начале апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил РБК, что окончательное решение по проекту пока не принято.
- РЖД планирует запустить высокоскоростной поезд на маршруте Москва — Казань протяженностью 770 километров. Новая ветка должна сократить время в пути с 14 до 3,5 часов. Стоимость проекта оценивалась сначала в 1,7, а теперь в 1,3 триллиона рублей. Денег на строительство у государства нет, признал в декабре 2017 года министр транспорта Максим Соколов. Для решения проекта предлагалось найти систему частно-государственного партнёрства.
- Сейчас РЖД планирует запустить скоростные поезда только до Нижнего Новгорода. Проект оценивается в 621 миллиард рублей. При этом по-настоящему скоростным будет только 300-километровый участок дороги от подмосковного Железнодорожного до города Гороховец во Владимирской области.
- Самый быстрый поезд на российских железных дорогах — “Сапсан”, курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Это — адаптированная для российского рынка модель немецкого Siemens Velaro. Поезд производится в Германии, его конструкционная скорость — до 300 км/ч. Для новой железной дороги планируется выбрать поезд на открытом конкурсе, его конструкционная скорость должна быть до 400 км/ч, средняя — 360 км/ч.