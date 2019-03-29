Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Парламент Болгарии лишил мандата лидера большинства после коррупционного скандала

Цветан Цветанов

Смотреть комментарии

Парламент Болгарии лишил мандата лидера фракции правящей партии "Герб" Цветана Цветанова после коррупционного скандала. Ранее из-за того же дела в отставку подала министр юстиции страны Цецка Цачева. Отставки были спровоцированы расследованием Болгарской службы Радио Свобода.

В марте Болгарская служба Радио Свобода, издание "Буйвол" и общественный Антикоррупционный фонд страны опубликовали расследование о продаже застройщиком Arteks элитного жилья по заниженной цене четырём высокопоставленным политикам из правящей партии "Герб". Депутаты партии внесли поправки в законодательство, позволяющие этому застройщику построить небоскрёб в столице страны – Софии.

После публикации в отставку подала один из фигурантов расследования — министр Цецка Цачева. Под давлением оппозиции на этой неделе заявление об отставке написал Цветан Цветанов, который возглавлял парламентскую фракцию "Герб" и является заместителем руководителя партиии. Они свою вину отрицают.

В мае в Болгарии пройдут выборы в Европарламент, на осень в стране запланированы местные выборы. Цветанов остаётся главой предвыборного штаба "Герба", партию возглавляет премьер-министр страны Бойко Борисов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG