Парламент Болгарии лишил мандата лидера фракции правящей партии "Герб" Цветана Цветанова после коррупционного скандала. Ранее из-за того же дела в отставку подала министр юстиции страны Цецка Цачева. Отставки были спровоцированы расследованием Болгарской службы Радио Свобода.

В марте Болгарская служба Радио Свобода, издание "Буйвол" и общественный Антикоррупционный фонд страны опубликовали расследование о продаже застройщиком Arteks элитного жилья по заниженной цене четырём высокопоставленным политикам из правящей партии "Герб". Депутаты партии внесли поправки в законодательство, позволяющие этому застройщику построить небоскрёб в столице страны – Софии.

После публикации в отставку подала один из фигурантов расследования — министр Цецка Цачева. Под давлением оппозиции на этой неделе заявление об отставке написал Цветан Цветанов, который возглавлял парламентскую фракцию "Герб" и является заместителем руководителя партиии. Они свою вину отрицают.

В мае в Болгарии пройдут выборы в Европарламент, на осень в стране запланированы местные выборы. Цветанов остаётся главой предвыборного штаба "Герба", партию возглавляет премьер-министр страны Бойко Борисов.