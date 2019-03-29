Клип Deutschland группы Rammstein вызвал огонь критики

"Deutschland, Deutschland (Германия)!", – кричит в припеве одноименной песни солист Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann). И Германия его услышала: за сутки новый видеоклип группы посмотрели 8 миллионов человек.

история Германии в ярких картинках

​Это первое видео известной немецкой группы с 2012 года, и Rammstein удалось заставить обсуждать и, не в меньшей степени, осуждать его. Так оценила премьеру нового клипа "Немецкая волна", назвавшая "Deutschland" – "историей Германии в ярких картинках".

Агентство ТАСС, цитируя немецкие источники, пишет: "То, как Rammstein использует в клипе страдания и убийство миллионов людей "в развлекательных целях – непристойно и омерзительно", указала бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох. По её мнению, группа нарушила границы дозволенного.

непристойно и омерзительно

Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер в свете дискуссии вокруг ролика пригласил Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау. "Страдания и бесчеловечность Холокоста не позволяют использовать эти темы в целях рекламы или погони за сенсацией для выпуска продуктов независимо от того, о чем идет речь, в данном случае, очевидно, о новом музыкальном альбоме", – отметил Фреллер.